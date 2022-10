Državni inspektorat Republike Hrvatske

Kraft pivo Omnipollo Brew trance 0,33l

izvijestio je da se s polica povlačiLOT 24F281B, najbolje upotrijebiti do 08.10.2031., zbogalergena lješnjaka u sadržaju.- S obzirom da na proizvodu, proizvod može predstavljatipotrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004. - izvijestili su izProizvođač: To Øl A/S, Swinninge, DanskaDistributer: MAS PLENUM d.o.o., Rijeka