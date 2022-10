Vladimir Ham

Tekst i foto: Osijek.hr

Predsjednik Gradskog vijećasudjelovao je u okruglom stolu na temu „“ koji se održao nau organizaciji. Okrugli stol dio je projekta „“ kojiprovodi s ciljemkoje dovršavaju osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje o značajnim temama poput ženskih ljudskih prava, pravu na život bez nasilja, reproduktivnim pravima, a sve s motivacijom za nastavak njihovog obrazovanja.– izjavila je, voditeljica projekta.Okruglom stolu nazočio je i, zastupnik u Hrvatskom saboru koji je napomenuo da je ovo prvi put da je romska udruga nositelj nekog projekta.– izjavio je Kajtazi.– izjavio je Ham.