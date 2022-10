stvarni život

Tekst i foto: Katica Kaniža

Izložba je polazište za iskorak u. Biti među oblicima života kojinovu/nove paradigmu/paradigme sreće. Izložba je platforma za gestu, djelovanje, ponašanje – u krajnjem slučaju, ulazak u javni život među ljude, slučajne prolaznike, namjerne sugovornike ili neočekivane partnere i izgubljene sablasne figure koje lutaju gradom, pasažima, hodnicima, stubištima i trgovima.Zadatak je „“: proizvesti paradigme sreće između dvaju virusnih pandemijskih valova, u vremenu još jednoga europskog brutalnog rata, hodajući prostorima lokalnih/globalnih ekonomskih kriza, otkrivajući društveni autizam, skrivene paranoje i kolektivne shizoanalize. Čini li se mogućim naći novu paradigmu sreće? Ako je n-e-m-o-g-u-ć-e pronaći ju, tada ju treba proizvesti usprkos psihoanalitičkim traumama, pukotinama kognitivnih arhitektura i totalnih ekoloških entropija.Grad Osijek u povijesti ima označiteljski okidač, a to je mitski narativ o. Pokretanje slika estetskog kaosa i indeksiranje ili mapiranje iznenađujuće i ubrzane – sasvim prolazne – suvremenosti. Dada je polazište, ali nikako granica ili horizont. Paradigme sreće treba iznova i iznova – usprkos nepovoljnim vjetrovima i kovitlacima – otkrivati, izvoditi, pokretati, proizvoditi i otvoriti na izložbi koja je izazov za sve nas!. Iz teksta natječaja]žirirana je izložba koja se od 1968. godine održava u osječkom. Ta činjenica manifestaciji daje određenu ozbiljnost tradicije, dok kalendarski ritam bijenalnog održavanja zahtijeva jasno ishodište u trenutku i pozoran pogled u budućnost. 28. inačica ove manifestacije održava se glavnim dijelom u 2022., u godini specifičnoj po tome što je pandemijska ugroza naizgled preko noći zamijenjena ponovnim ratnim razaranjima na tlu Europe. Prepoznajući globalna gibanja kao polaznu točku u tumačenju naslova Nove paradigme sreće, podnaslov pak fokusira mjesto održavanja, kulturološko i geopolitičko ishodište Slavonskog biennala - od osječke dade do suvremenog kaosa. U kolovozu 1922. godine u kinodvorani nekadašnjeg hotela Royal u Kapucinskoj ulici ovoga našeg omanjeg grada na rubu Europe održana je Dadaistička matineja, koja je instantno povezala ovdašnje kulturne tokove s avangardnim težnjama daleko većih sredina. Danas, jednako kao i u prošlom stoljeću, nužno je i očekivano dokazati da umjetnost može i mora biti vezivo u komunikacijskim sistemima suvremenosti. U svijetu u kojem je apsurd postao mainstream i stvarnost nepovratno virtualna postavljamo pitanje kako i gdje pronaći novu paradigmu sreće kojoj ćemo težiti i po kojoj ćemo željeti živjeti? To je ujedno i pitanje koje postavljamo umjetnicima/umjetnicama koji/koje se prijave za sudjelovanje na ovoj izložbi.. Iz teksta natječaja]Za, Ocjenjivački sud u sastavu:, (predsjednik),(kustosica manifestacije) odabrao je radovete umjetničkih suradnja koji će na, iz ukupnopristiglih na natječaj iz više od, izlagati. Imena odabranih autora/ica i autorskih suradnja su:Ocjenjivački sud 28. slavonskog biennalea zasjedao je 15. i 16. listopada 2022. u prostorijama Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku. Prispjeli radovi bili su Ocjenjivačkom sudu prezentirani u digitalnom obliku, u formi u kojoj su i pristigli na natječaj.Prema pravilima izložbe, Ocjenjivački sud tradicionalno dodjeljuje i nagrade Slavonskog biennalea, za koje konkuriraju svi radovi izabrani za izlaganje. Dodjeljuju se —, tri jednako vrijedne nagrade. Uz tradicionalne nagrade biennalea dodjeljuje se također Nagrada- samostalna izložba u produkciji MLU.O dodjeli nagrada Ocjenjivački sud odlučit će nakon postava radova u izložbenom prostoru, odnosno na dan otvorenja Biennalea.Izložba 27. slavonski biennale otvara se 15. prosinca 2022. u 19 sati u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku i otvorena je do kraja veljače 2021. godine.