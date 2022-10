1. siječnja

euro

kuna i lipa

kasicu prasicu

sitniš

nikada nije praznio

od 1. listopada do 31. prosinca 2022

bez naplate naknade

Hrvatskoj narodnoj banci

bezbolnija

nemalim naknadama

10 posto

jedan posto

malo veće i teže kasice prasice

postupno

Tekst i foto: Osijek031.com

S obzirom da je odiduće godine službena valuta, što s kovanicama? Svatko u svom domu ima "" u koju je godinama ostavljaoiz džepa, no tu kasicu prasicuPrema podacima koje donosi portal Lider . sve poslovne banke u Hrvatskoj omogućit će svim građanima polog kovanica i novčanica kuna na računeNaime, kako su im odgovorili u(HNB), regulator se „dogovorio“ s poslovnim bankama da se povodom uvođenja eura svim građanima, slobodno tumačeći, osigura što „“ konverzija. Tim više, što se polaganje kovanica na račune ili zamjena kovanica u kune itekako plaća i to po. A koliko ta naknada iznosi, ovisi o banci, u nekim je bankama polog kovanica iznosioiznosa, a u nekim tek, ako ste klijent, a naknadu za pretvaranje kovanica u papirnati novac ima je čak i FINA.Također iz HNB-a poručuju da ako želite ispraznitiprepune znatnijim količinama gotovine u kunskoj valuti to učiniteili da novac položite na svoj račun u banci kako bi si pojednostavili konverziju.