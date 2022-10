Osječko-baranjska županija

Tekst i foto: OBZ.hr

Posljednjih je godinapostala. Nakon lobiranja osječko-baranjskog župana, dvotračna cestakroz Baranju ponovo je preprojektirana u, a dionicakoja će uskoro biti otvorena vrijedna je. Uskoro se očekuje i dovršetak posljednjih pet kilometara. Izgrađene su obilaznice, a u tijeku su radovi na izgradnjiu ulici Sv. Leopolda Bogdana Mandića.su također intenzivirale ulaganja na području Osječko-baranjske županije,su ceste u državnom vlasništvu ukupne duljine. Samo za redovito održavanje uloženo je gotovo, a dovršeni projekti u posljednje tri godine vrijedni su gotovo. U tijeku su aktivni projekti vrijedni, riječ je o cestama duljine, a do kraja godine planirano je još gotovoprojekata Hrvatskih cesta.Nacionalna ulaganja u ceste prati i Osječko-baranjska županija krozza ceste. U ovoj su godini dovršeni radovi na rekonstrukciji županijske ceste prema, u naseljute je završenau naselju Draž. Završena je i rekonstrukcija ceste u, a u tijeku je izgradnjaispod županijske ceste kod naseljana području. Traju radovi na izgradnji novog mosta na županijskoj cesti između naseljana području. U tijeku su radovi na rekonstrukciji dijela lokalne ceste na dionici oddo raskrižja sa nerazvrstanom cestom prema. Rekonstruira se i cesta na potezu od Seone prema Gornjoj Motičini te cesta. U tijeku su i radovi na izvanrednom održavanjuna 14 dionica u dužini od 15,25 kilometara, do sada završeni radovi na 14 dionica. Riječ je o investicijama vrijednim gotovokoje ulaže Osječko-baranjska županija tijekom ove godine. Od 2017. godine do danas, kroz Županijsku upravu za ceste uloženo jeZavršetak cjelokupne dionice lokalne cesteu dužini odsa zadovoljstvom su dočekali mještani, ali i ostalih naselja u tom dijelu Baranje.Novoizgrađenu cestu su obišli župan, načelnik Općine Popovac, načelnik Općine Kneževi Vinogradite ravnateljica Županijske uprave za ceste, a s njima je bio i predstavnik izvođača radova,iz tvrtke Gravia d.d..- rekao je prilikom obilaska župan Ivan Anušić te dodao je kako će se na prijedlog Općine Popovac već iduće godine u plan ŽUC-a uvrstiti i proširenje kolnika na ulazu u Popovac.Ravnateljica Županijske uprave za ceste Lejla Ševo ističe kako je na tijek izgradnje izrazito utjecalo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa jer se trasa ceste proteže preko velikog broja zemljišnih čestica u privatnom vlasništvu.- pojašnjava Lejla Ševo.Načelnik Općine Popovac Zoran Kontakje u ime mještana županu Ivanu Anušiću, Osječko-baranjskoj županiji i ŽUC-u na realizaciji projekta.- kazao je Kontak.Posebno je naglasio kako je sada putovanje iz Popovca do Osijekaza 10 kilometara ako se putuje preko mosta u Osijeku, odnosno 5 kilometara ako se putuje prema Višnjevcu.- kazao je Kramarić.