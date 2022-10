Promocija sportske rekreacije među djecom u sustavu predškolskog odgoja na području Grada Osijeka

099 536 4753

U sklopu projekta „“ koji provodiuz podršku, organizirat će ses područja grada Osijeka.Ciljevi treninga su promicanjeod najranije dobi, razvoj svijest okod djece predškolske dobi, povećanje broja korisnika uključenih u programe bavljenja gimnastičkim sportom kao temeljem zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i stvaranje pozitivnog stava prema sportu kod djece.“ izjavila je, trenerica GD Osijek – Žito.Besplatni trening održat će se ugodine (, Kralja Zvonimira 5 - Osijek) i to u terminuPrijaviti se mogu svi zainteresirani predškolci u dobikoji do sadau navedenom projektu. Broj mjesta je, stoga pozivamo sve zainteresirane da se čim prijave na sudjelovanje.Za sudjelovanje je obavezna prijava, a istu je moguće napraviti putem poveznice:Sve upite vezane uz besplatni trening moguće je napraviti kontaktom na broj(Viber, WhatsApp, SMS)