To je bio kaos . Pasa posvuda . Lik nije mrtav , živ je, izađe van gol golcat da ga svi dobro vidimo da je živ i da nam svima kaže da odje*** i da se više ne vraćamo. Noga mu otečena , jedva stoji, izgleda kao da neće sutra dočekati. Ispred mu bivša žena koja nam svima govori da on unutra ima i bombu , zna ona

ponovno ispred te kuće

kriminalistička policija

Imam dvojake osjećaje o tome šta da pišem i dal da uopće pišem.



A sve što i napišem napisati ću ne zato da bi moja udruga skupila poene il ulaznicu za raj (ko god se želi mijenjati - izvolte!) nego da iz ovoga neko nešto nauči, ono ljudi, da se NE PONOVI!!



Prije 2 godine probali smo izbjeći ovo.



Policajka koja je danas bila s nama na terenu nam je rekla kako je ona prije dvije godine obavijestila socijalnu i veterinarsku inspekciju . Mi smo tada pokušavali preko vet.inspekcije barem pokastrirati sve te pse, nismo uspjeli . Probali smo sa starim pregovarati, nije bilo šanse nikakve.



Neovlašteni ulaz na tuđi posjed kazneno je djelo.



Tad smo pokušavali nešto učiniti jer smo znale da će kad tad ovo eksplodirati.



Eksplodiralo je.



Krim policija danas popodne odvela je čovjeka iz te "kuće", mi smo zatim s nalogom vet.inspekcije ušle unutra i našle 7 mrtvih pasa .



7 mrtvih pasa, mrtvih u toj sobi u kojoj je spavao, mrtvih po podu oko njegovog kreveta.



Našle smo psa kojeg smo jučer vidjele kroz kapiju.



Danas je i on mrtav.



Eto džaba sad njima šta bi bilo da je bilo. Džaba i nama, džaba svima.



Džaba i dežurnim dušebrižnicima koji se pitaju ko je njega učinio takvim, mogao ih je sam spasiti samo da nas je prekjučer pustio unutra kad smo ga molile, mi koje nikad nismo vidjele te pse osim preko kapije kad smo skužile da seru krv, molile smo ga da nam da da uđemo da pokupimo štence, da ne umru.



Jbg ljudi ne mogu, ne mogu biti racionalna kad kraj mene leže moji psi dok ovo pišem, sad sam maloprije došla kuć iz azila, kriste da se bilo kome od njih nešto takvo dogodi...pa koliko zlo moraš biti da od tih sirotih pasa učiniš taoce svoje vlastite tragedije, koliko zlo?



Ne mogu zamisliti agoniju kroz koju su prošli ne on, on je imao kakav takav izbor, imao je izbor bar nas pustit da im pomognemo, kakvu agoniju su prolazili oni dok smo se mi svi preko kapije nadvikivali i dok smo mi trtarili od jebene bombe koju je prijetio da će aktivirati.



Možda je trebalo sve eksplodirat.



Možda bi manje bolilo .



Ostalo je 8 živih pasa , kolko smo ih uspjele prebrojat, užasno nesocijalizirani svi.



Možda ih ima i više.



Hodaju po krovovima, bježe od nas ko vrag od tamjana...



Mi ćemo morat čudo učinit u Azilu da ih smjestimo. Ok, smislit ćemo ga, makar ih kuć vodila, ne znam šta bih vam više u ovom trenutku rekla.



Ostala su 4 prekrasna velika i pitoma zeca, 5 prelijepih guski, sve grlice i golubove smo pustile iz svih kaveza van.



Za zeke i guske tražimo smještaj, molim vas poštedite me farmi i sličnih smještaja, tražimo im dom gdje će živjeti u skladu sa svojim potrebama.



Tražimo i privremence za pse, nisu oni krivi što su ovakav život do sada imali, al znate da se uz ljubav može sve nadomjestiti. Sve su to psi koji imaju potencijala, uostalom nije njihova ljubav ta koja je zakazala.



Tražimo i neku bolju planetu od ove, možda bi to riješilo sve

Tekst i foto: Osijek031.com

Tekst i foto: Osijek031.com