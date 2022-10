Ženski

slavio je sinoć us rezultatom"Naše su pume večeras slavile u Umagu rezultatom 30:32. Nakon fantastičnog prvog poluvremena gdje su imale 6 razlike, u drugom dijelu utakmice manji pad u igri, manjak koncentracije, što je rezultiralo da se domaćin vrati u utakmicu. No, naše pume nisu odustajale od svoje igre, skupile su glave i zasluženo slavile. Posebne zahvale šaljemo našim vjernim navijačima kojih je bilo 40-ak, a čuli su se kao da ih je puno više. Zdušno su nas nosili do novih bodova. U idućem kolu dočekujemo ekipu Zameta, a utakmica će se odigrati u subotu u 18 h" - napisali su iz ŽRK Osijek na svojoj Facebook stranici.