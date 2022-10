dobra knjiga i čitanje

Uživajte u jeseni i čitajte što više

"Carica" autorice Gigi Griffis

Nadahnuće za obogaćivanje naše duše svakako je. Ako pri tome ista ta duša bude povezana susred ovog kaosa koji nas okružuje, uloga čitanja je. Jesen je stigla, a mi smo za vas ovom prilikom izdvojili nekolikoza koje smo sigurni da ćete o njima razmišljati dugo nakon završetka čitanja., na policamamožete pronaći i sve ostale novitete ali i brojneBaš kao i uautoriceočaravajuća je, slikovita i nevjerojatno suvremena priča o zaljubljivanju i pronalaženju vlastita unutarnjeg glasa. Uzbudljiv je ovo i potpuno neodoljiv roman o nevjerojatnoj ženi. Upravo ovaj naslov darujemo jednoj/jednom među vama, uz malo truda može se naći u vašem trajnom vlasništvu… Kao izvanbračno dijete japanske aristokratkinje i afroameričkog vojnika, Nori od rođenja nigdje ne pripada. Iako su je djed i baka uzeli k sebi, učinili su to samo kako bi je sakrili, užasavajući se mrlje na carskom rodoslovlju. Kupke koje izbjeljuju kožu, vojnička disciplina i kažnjavanje neposluha dio su naslovaJoy Delaney i suprug Stan život su lijepo sredili. Četvero divne odrasle djece. Obiteljski posao za poželjeti. Pred njima su zlatne godine mirovine. Zato kada Joy Delaney nestane – bez poruke, bez traga – nije nikakvo čudo što počinju kružiti glasine.novi je hit roman autoricevraća se u ljeto 1958. i svoju prvu noć s muškarcem kad je kao osamnaestogodišnja djevojka radila u ljetnoj koloniji. Žuđeno seksualno iskustvo pretvorilo se u traumu koja se duboko upisala u njezino tijelo, i ranu što će gotovo šezdeset godina nakon događaja biti okidačem za pisanje… Igor je volio žene, alkohol, masnu hranu i cigarete. Volio ih je toliko da ga je u 45. godini pokosio srčani udar. Kako je bio dobar čovjek, raspoređen je u raj. Kada se morao suočiti s užasnom istinom da je u raju izvanbračni seks zabranjen, piju se samo voda i sokovi, jelovnik je surovo dijetalni, a duhana nema ni za lijek, postalo mu je jasno da je za njega tamo opstanak nemoguć i da po svaku cijenu mora pobjeći.satirički je romanočaravajući je roman o kratkim susretima i vječnim ljubavima autorice. Obavezno je to štivo za obožavatelje povijesnih romana koje čitatelja neprestano drži opčinjenim, svojom nježnom i osjećajnom pričom autorica pronalazi ravnotežu između svijetla i tame. Djeloprati živote skupine dobrostojećih židovskih izbjeglica u New Yorku i Miamiju krajem četrdesetih godina 20. stoljeća. Borisa Makavera, pobožnog, bogatog poslovnog čovjeka u iskušenje, više od bilo čega drugoga, dovodi nesretna i nemirna kći Anna... Lucie će uskoro imati trinaest godina i mnoge stvari je živciraju, a najviše od svega to što zbog maminog novog dečka mora iseliti iz svoje sobe. Zato se želi odseliti u Berlin, ali za to joj treba novac. Nalazi posao – kod jednog vrlo čudnog starca.podjednako će voljeti i mladi i oni stariji čitatelji…topla je, duhovita i dirljiva priča o majkama i kćerima, snazi obitelji i prilikama koje dolaze kad odlučimo krenuti putem kojim se rjeđe ide. Život je prolazan i taj je osjećaj tridesetsedmogodišnjoj Anni jako dobro poznat: samohrana je majka, a iako danonoćno radi, vječno je bez novca i u dugovima… Aron Klajnfeld ima dvanaest godina i zapeo je negdje u krošnji. Čitavi taj svijet koji raste i mijenja se brzo, strašno, neshvatljivo. Još do jučer, bilo je tako lako biti dječak. No sad, dok Izrael juri prema Šestodnevnom ratu, a glasovi njegovih prijatelja postaju čudni, Aron u vlastitom tijelu živi kao na neprijateljskom teritoriju, dešifrirajući kodove žudnje.nešto je što ove jeseni morate pročitati…Zašto se cirkuski slon ne oslobodi klina za koji je vezan? U svojoj prvoj slikovnici, koju je ilustrirao nagrađivani argentinski ilustrator Gusti, omiljeni pisacsuptilno traži odgovor na to pitanje.bajka je koja djeci, ali i odraslima, ulijeva hrabrost da nikada ne prestanu pokušavati i nikada ne odustanu…priča je o majci, kćeri i putovanju na koje odlaze kako bi iznova pronašle jedna drugu. Sve što se mladoj ženi i njezinoj majci događa na praznicima u Tokiju posve je obično, ali ništa manje veličanstveno, dotaknuto ljepotom i šutnjom, povezano nitima ljubavi... Dawn Edelstein nekim je čudom preživjela pad zrakoplova, a zatim su se iznenada vratile sve njezine stare sumnje. Živi dobar život. U Bostonu su njezin suprug Brian, voljena kći Meret i posao koji voli. Negdje u Egiptu je arheolog koji radi na iskopinama drevnih grobnica. Pčelar Sergej i njegov susjed Paška 2014. godine jedini su preostali stanovnici Male Starogradovke, malenog sela u Donjecku smještena u sivu zonu, između ukrajinske i separatističke vojske. Dvojica prijatelja-neprijatelja pokušavaju održavati život u selu bez struje, pošte i vijesti, s ograničenim zalihama hrane, uz neprestane zvukove granatiranja nadajući se da će rat jednog dana završiti te da će se ostali stanovnici vratiti. Izvrstan romannapisao je