Projektom „Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO Osijek do toplane Pogona Osijek“, koji se provodi u razdoblju od 2021. do 2023. godine, planira se revitalizirati 4,4 kilometara dotrajale postojeće vrelovodne mreže. Do sada je zamijenjeno 70 posto, odnosno nešto više od dvije trećine trase spojnog vrelovoda (3076 metara od ukupno 4350 metara), tako da za iduću godinu preostaje zamijeniti još 1274 metara trase. Cilj je bio u 2022. godini odraditi što veći dio radova na revitalizaciji vrelovoda, kako bi se projekt mogao završiti u ugovorenom roku

Ovaj će projekt stvoriti preduvjete za održivost i okolišnu prihvatljivost energetskog sustava u Osijeku. Provedbom projekta povećat će se energetska učinkovitost vrelovodnog sustava i omogućiti nastavak isporuke toplinske energije na siguran i pouzdan način. Stvorit će se također preduvjeti za daljnji razvoj toplinskog sustava kako bi se isti mogao preoblikovati u moderan i učinkovit sustav daljinskog grijanja četvrte generacije. Realizacija projekta dovest će do smanjenja gubitaka u distribuciji toplinske energije, a time i do ušteda u proizvodnji toplinske energije u Osijeku i smanjenja emisije ugljikovog dioksida

završilo je planiranena zamjeni dijela trase. Slijede završni građevinski radovi na sanaciji i uređenju javne površine, izvijestili su izdio radova je završen, spojene sus postojećima, tako da preostalineće utjecati na moguće prekide u opskrbi potrošača toplinskom energijom tijekom predstojeće sezone grijanja.Cilj radova je bioisporuke toplinske energije Osječanima. Realizacija projekta dovest će do smanjenja gubitaka u distribuciji toplinske energije, a time i do ušteda u proizvodnji toplinske energije u Osijeku i smanjenja emisije ugljikovog dioksida.”, precizira se u obavijesti iz HEP Toplinarstva.Riječ je o kapitalnom ulaganju u energetski sustav Osječko-baranjske županije iu distribucijski toplinski sustav grada Osijeka u posljednjih. Ukupna vrijednost projekta je, od čegačine bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dodijeljena u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”.”, navodi se.