Veliki su prometni infrastrukturni projekti na području Osijeka. Obnavlja se tramvajska infrastruktura u vrijednosti 267 milijuna kuna. Došli su novi niskopodni autobusi, uskoro stiže još šest novih, a tramvajska infrastruktura se priprema za dolazak novih niskopodnih tramvaja. Krenuli su i novi PSO letovi u zračnoj luci gdje će također ići obnova vrijedna 50 milijuna kuna. Obnavlja se i željeznički kolodvor

Tekst i foto: Osijek.hr

Investicijomodobnavljaju sena području grada Osijeka. Riječ o cestama DRadove su u četvrtak obišli gradonačelnik Osijeka, zamjenik župana Osječko-baranjske županijei predsjednik Uprave Hrvatskih cestaZahvalivši Hrvatskim cestama gradonačelnik Radić izrazio jedinamikom radova i podsjetio kako Južna obilaznica, a sada se ulaže oko. Također je rekao kako će stanovniciobnovom dobiti– istaknuo je Radić.Naglasio je kakozajedno s Hrvatskim cestama radi prekategorizaciju, koja će izmještanjem pruge u desni kolnički trak postatigrada Osijeka.Predsjednik Uprave Hrvatskih cestaistaknuo je kako će najveći dio radova biti završen, kako bi se do početka zime promet mogao nesmetano odvijati.– poručio je Škorić.Zamjenik županazahvalio je na podizanju prometne infrastrukture u Županiji na višu razinu.–zaključio je zamjenik Miletić.