15. i 16. listopada 2022.

Vikend mama, tata i beba

u Portanovu

shopping s popustima

subotu 15. listopada od 16 do 19 sati

natjecanje beba u puzanju

tri starosne kategorije

Baby Center

500 kuna

Argentum poklon bon

250 kn

Igračke Denis

200 kn

Müller poklon paket

Dm, Bebimil i Podravka

četvrtak 13.10.

15 minuta prije

KRUŠEVAC GETO

700.000

otkazan

24. studenog 2022.

[Sponzorirani članak]

, stiže nam još jedan. Tijekom cijelog vikenda bit će organiziran, a unajzabavnije natjecanje na svijetu –Mali natjecatelji bit će podijeljeni u: do 9 mjeseci, od 9 do 12 mjeseci i od 12 do 18 mjeseci starosti, a najbrži puzači u svakoj kategoriji osvajaju vrijedne nagrade. Prvo mjesto u svakoj kategoriji donosipoklon bon u vrijednosti, drugo mjestou vrijednosti, a treće mjesto u svakoj kategorijipoklon bon u vrijednosti. U svakoj kategoriji dodijelit će se i posebna nagrada iznenađenja koja donosiu vrijednosti 500 kn.Ali nitko neće otići iz Portanove praznih ruku! Osim diplome za sudjelovanje, svi prijavljeni dobit će i prigodne poklone koji su osigurali sponzoriRanija prijava putem e-maila:ili na info pultu TC Portanova je obavezna, a rok za prijavu ističe uu ponoć.Svi roditelji na licu mjesta trebaju potvrditi prijavu svoje bebe najkasnijestarta utrke i preuzeti majicu sa startnim brojem. Utrka beba do 9 mjeseci starosti počinje u 16 sati, beba od 9 do 11 mjeseci počinje u 17 sati, a beba od 12 do 18 mjeseci starosti počinje u 18 sati.Mame, tate, bake, tete… pripremite se za navijanje i bodrenje svojih malih puzača i ne zaboravite ponijeti igračke, bočice, ključeve od auta, daljinske upravljače, odnosno sve što će vašem mališanu pomoći da završi utrku. Možda vam baš to donese i neku dodatnu nagradu!I ne zaboravite – važno je sudjelovati, a ne pobijediti!Sve upute, savjete, pravila i važne informacije potražite na Portanova.hr Nastup popularnog comedy dvojca pod nazivom, kojeg na društvenim mrežama prati više odljudi bio je najavljen za 13. listopada 2022. u Luckia Casinu u TC Portanova, ali jezbog bolesti. Novi datum je