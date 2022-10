okupljanje i predstavljanje

Najveće godišnjeeuropskih regija i gradova pod nazivomnakon dvije godine online formata ponovo je održano uživo u. Bila je to prilika i za predstavljanje Predstavništva, čiji ured u ime pet slavonskih županija od ove jeseni vodi– rekla je Taušan.Na već tradicionalnom prijemu koji se održava u uredu Predstavništva Slavonije, Baranje i Srijema slavonski su župani ugostili brojne visoke uzvanike iz Bruxellesa, ali i Hrvatske.- Z– rekla je ministrica regionalnoga razvoja i fondova EUDelegacijepredvođene županicomi županimatijekom dvodnevnog posjeta održale su brojne sastanke na temu kohezijske politike, demografije i sigurnosti Europske unije.– rekao je, župan Virovitičko-podravske županije.– rekla je, županica Požeško-slavonske županije.Kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem i Razvojne sporazume 1 i 2 značajna su sredstva uložena u ovih pet županija, a novo programsko razdoblje otvara i nove mogućnosti.– rekao je, župan Vukovarsko-srijemske županije.U Europskom parlamentu održan je sastanak župana sa zastupnicima iz Republike Hrvatske. Europska unija potiče ravnomjerani upravo je to prilika za intenzivnije povlačenje sredstava za razvoj istoka Hrvatske.rekao je župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić i dodao kako se naglasak mora staviti i na sigurnost i demografiju kao važne teme za budućnost istoka Hrvatske, ali i cijele zemlje.- rekao je– rekao je, župan Brodsko-posavske županije koji je uz župana Dubrovačko-neretvanske županijei župana Virovitičko-podravske županiječlan Odbora regija.Zastupnicaje istaknula važnost dolazaka delegacija iz Hrvatske u Bruxelles kao mjesto gdje se kreiraju politike i donose odluke. - Odnos koji njegujemo je dvosmjeran, jednako kako je na nama kao europarlamentarcima da s vama dijelimo informacije tako je važno da vi kao župani imate inicijativu – rekla je Borzan.Pitanjekoje dominira ovogodišnjim Tjednom regija i gradova kao i teritorijalna kohezija i osnaživanje mladih, za istok Hrvatske između ostalog, znače ulaganja u poljoprivredu. Osnaživanje sela modernizacijom infrastrukture, naseljavanjem i unaprjeđenjem poljoprivredne proizvodnje temelj je regionalnog razvoja, a time i demografske revitalizacije.– rekao je, zastupnik u Europskom parlamentu.Sudjelovanje u glavnim komunikacijskim procesima, praćenje aktivnosti europskih institucija i jasna artikulacija potreba Hrvatske iznimno su važne jer se u Bruxellesu donosi okoEuropske unije koji kreiraju daljnju europsku politiku. Novi programi u financijskom razdoblju 2021.-2027. otvaraju mogućnost kvalitetnijeg pristupa svih hrvatskim regija kroz zasebne pozive u skladu sa specifičnostima regija. Rezultat je to, između ostaloga i kvalitetne suradnje lokalne, regionalne i nacionalne razine s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu usuglašenih oko zajedničkog cilja – zaštite nacionalnih interesa Republike Hrvatske.