Regionalnom centru kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

obrazovni programi

demonstracija francuske gastronomije

svjetske kulinarske škole

pariške akademije Le Cordon Bleu

Ono što sam vidio za ovo kratko vrijeme koliko sam u Osijeku jest da su ljudi prekrasni, a hrana, odnosno vaša gastronomija jako je interesantna. Veseli me što sam došao u Ugostiteljsko-turističku školu u Osijeku gdje sam odmah uočio odlične uvjete koje imate za rad i edukaciju. Posebno sam sretan što upisujete tako velik broj učenika i što je velik interes za upis u ugostiteljsko-turistička zanimanja. Ponosan sam što mogu surađivati s Ugostiteljsko-turističkom školom koja je Regionalni centar kompetentnosti i ja bih rekao izvrsnosti. Kada je riječ o edukaciji mi gajimo iste vrijednosti kao i vi u Osijeku

Philippe C. Rocheron

tajne francuske kuhinje

Nakon što sam dvije godine zaredom po 45 dana boravio na pariškoj akademiji Le Cordon Bleu velika nam je čast i privilegija što su predstavnici te ugledne akademije došli kod nas u našu školu. U prvom redu zbog njihove kvalitete rada, ali i iskustva koje na nas prenose. Ljepota Akademije je što nas uče tehnikama rada jer je to najbitnije. Recept možete naučiti, ali međukoraci tijekom pojedinih faza tehnološkog postupka izrade jela to je najbitnije. Ukratko, upravo međukoraci čine razliku.

Ivan Kelava

jedinstvena kulinarska demonstracija

Ugostiteljsko-turističke škole

Danas smo prezentirali dva jela, fileti smuđa u mlinarskom umaku uz kavijar od patlidžana te jelo od smokve u kremi od badema i pistacija. Sve je prošlo jako dobro, imali smo laganu radionicu zahvaljujući toplom dočeku, dobroj organizaciji i sjajnoj asistenciji nastavnika i učenika

Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Francuske Alijanse Osijek i Veleposlanstva Republike Francuske

Lilas Bernheim

Veselim se što sam danas mogla prisustvovati demonstracijskoj radionici francuske gastronomije u vašoj školi, u suradnji s Le Cordon Bleu iz Pariza i šefom Philippeom Clergueom. Također, divila sam se ozbiljnosti i talentu učenika i njihovih profesora. Danas sam ovdje zato što je gastronomija moćan medij za širenje utjecaja i dragocjena gospodarska prednost. Ona omogućuje potporu izvozu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, no isto tako i promociju jedne zemlje i njezinih područja u svoj njihovoj raznolikosti (proizvodima, znanju i iskustvu, itd.). Našim dvjema zemljama zajedničko je upravo to što se radi o dvjema turističkim nacijama mediteranskog štiha koje se mogu pohvaliti i kulturom zaleđa i njihovoga bogatoga tla. Naša je suradnja intenzivna u različitim područjima izvrsnosti, no možda je gastronomija, užitak dobrog jela i druženja jedna od stvari koja nas najbolje povezuje. To je ono što ovdje zajedno slavimo zahvaljujući Ugostiteljsko-turističkoj školi iz Osijeka i Le Cordon Bleu iz Pariza. I to je ono što nas poziva na još intenzivniju suradnju, na primjer na razvoj francusko-hrvatskih projekata za jačanje učenja francuskog jezika struke. U tom pogledu, pozdravljam predstavnike Francuske alijanse u Osijeku koji su ovdje zajedno s nama, a koji su stručnjaci u tom području.

Kao najboljoj destinaciji gradskog kontinentalnog turizma u Hrvatskoj važno nam je da se ljestvica konstantno podiže i da se ulaže u kadrove. Čestitam ravnatelju škole na izvrsnim uspjesima koje ova škola postiže na nacionalnoj i međunarodnoj razini i sad je očito da možemo očekivati svjetliju budućnost.

Vladimir Ham

Ovo je bila edukacija na najvišoj razini. Dokaz tomu je dolazak predstavnika iz drugih gradova i županija, kao i predstavnika iz Splitsko-dalmatinske županije iz tamošnje Visoke škole. Naša Ugostiteljsko-turistička škola Osijek je škola koja pomiče granice. Dakle, dva europska projekta u kojima sudjeluje i koji su vrijedni 95 milijuna kuna projekti su na kojima će na neki način počivati reforma strukovnog obrazovanja. Mi smo primjer dobre prakse u Hrvatskoj i šire.

Miranda Glavaš – Kul

Osječko-baranjska županija kao osnivač Ugostiteljsko-turističke škole Osijek, jednako tako kao partner u projektu uspostave Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru ugostiteljstva i turizma, ponosna je na ovaj projekt. Smatramo da je ova škola rasadnik kadrova za turizam i ugostiteljstvo jer susrećemo se s činjenicom da je tih kadrova na tržištu sve manje. Čovjek je ključ uspjeha, a jednako tako ključ uspjeha je obrazovanje bez kojega nema napretka.

Tatjana Turalija

Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo našu suradnju s akademijom Le Cordon Bleu, a koja je započela prije dvije godine, okrunili njihovim dolaskom i predstavljanjem na hrvatskom tržištu i to upravo u našem regionalnom centru kompetentnosti. Naime, u okviru projekta koji provodimo, a koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, jedan od bitnih elemenata je upravo jačanje kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca. Bila nam je velika želja, kako ravnatelja, strukovnih nastavnika i roditelja naših učenika, da naša djeca dobiju kompetencije koje su potrebne tržištu rada i to na način da uče od najboljih. Upravo to prenošenje znanja koristit će našem gospodarstvu i podići ugostiteljstvo i turizam na jednu višu razinu. Vjerujemo da imamo puno potencijala kao turistička destinacija jer vodimo se krilaticom da izvrsnost destinacije kreće od edukacije.

Dorotea Telarović

Andrej Kristek

Na današnjem događaju tražilo se mjesto više, što govori puno kako o potrebi za unapređenjem znanja i vještina, tako i o koristi koje donosimo u regiju putem ovog EU projekta. Iznimno raduje nazočnost predstavnika eminentnih hotela, restorana, poslovnih škola, fakulteta i srednjih škola iz regije. Podrška Veleposlanstva Republike Francuske i Francuske Alijanse Osijek dodatno daje jednu međunarodnu dimenziju i ohrabruje nas na nove edukativne pothvate. Posebno se zahvaljujemo svim našim partnerima i dionicima sektora turizma i ugostiteljstva, te Osječko-baranjskoj županiji, bez kojih ovo ne bi bilo moguće.

