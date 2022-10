Ivan Radić

Tekst i foto: Osijek.hr

Osječki gradonačelniku ponedjeljak se usastao sa zastupnikom u, u sklopu– poručio je tom prigodom gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, navodeći najveće projekte poput modernizacije tramvajske infrastrukture, izgradnje podvožnjaka na Čepinskoj, izgradnje najsuvremenijeg pročistača otpadnih voda, te izgradnje središnje zgrade u IT parku.Napomenuo je i kako se povećao iznos za, gdje je za 10 jedinica lokalne samouprave osiguranou razdoblju 2021.-2027. Usporedbe radi, u prethodnom razdoblju, kada je UA Osijek činilo čak 19 jedinica lokalne samouprave, aglomeracija je raspolagala s 40,6 milijuna eura.– dodao je gradonačelnik Radić.Zastupnik u Europskom parlamentuistaknuo je koliko suisprepletene te izrazio zadovoljstvo osječkom proaktivnošću u europskim pitanjima.– poručio je zastupnik Ressler dodajući kako Osijek ima velik potencijal u područjima digitalne i zelene tranzicije.Zamjenik osječkog gradonačelnikameđu kapitalnim osječkim projektima istaknuo je i. Dodao je kako jeu Osijeku jedinstven u Hrvatskoj jer spaja zemljišta na kojima poduzetnici mogu ostvariti pravo građenja i središnju zgradu koja će služiti svima, kao konferencijski centar, ali i coworking prostor.– zaključio je zamjenik Vulin.Inače, 20. izdanje Europskog tjedna regija i gradova održava se od 10. do 13. listopada 2022. pod geslom „”. Teme ovogodišnjeg izdanja obuhvaćaju zelenu i digitalnu tranziciju, teritorijalnu koheziju i osnaživanje mladih, pri čemu se posebna pozornost posvećuje ulozi kohezijske politike u održivom oporavku Europe kao najdjelotvornijeg instrumenta solidarnosti u okviru odgovora na izvanredne situacije i posljedice kriza.