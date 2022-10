Rukometaši Osijeka

dva boda

Damira Eklića

300-njak gledatelja

Lovro Malec

David Čičak i Martin Lukac

Bruno Negran

Vujović

Purić, Zrno i Vašarević

odlazak na odmor

Osječke rukometaše nije moglo zaustaviti ni 25 obrana domaćeg vratara

odlučniji Osijek

Purić i Radović

Marin Sorić

Turčića i Mihaljevića

Purić i Lukac,

Vozab

Inati se, Slavonijo

Odlična utakmica, što da kažem. Jako puno smo fulali, a golman Kutine je bio fantastičan i nije nam dao da se odvojimo. Dobro smo ih snimili, Vozaba i Mihaljevića smo zaustavili, međutim golman nam je pravio problem - nikako da se odvojimo i onda dolazi nervoza, što je normalno. Kutina igra kući, navijači su super, međutim uspjeli smo zadržati prednost, po meni je ovo zaslužena pobjeda. Kutini želim sve najbolje u nastavku

Radović, Purić i Čičak predvodili do nove pobjede

Matej Radović

osam postignutih pogodaka

Roko Purić

David Čičak

Martin Lukac

Vasilije Vujović

Fantastična utakmica, bila je to borba do kraja. Moslavina je iskusna ekipa, ali borili smo se do samog kraja i pokazali smo da nam je mjesto u prvoj ligi

Križevcima

Orahovici

Tekst i foto: SMART agencija

ponovno se s gostovanja vraćaju s. U sklopu petog kola Paket24 Premijer lige-Lige B, izabraniciu Kutini su predsvladali Moslavinu s 29:32.Od samog početka Osječani su igrali jako dobro.postigao je pogodak za početno vodstvo domaćina, a ubrzo sudoveli Osijek na 1:3. Pokušali su rukometaši Moslavine u nastavku izjednačiti, ali najviše bi došli na minus jedan. Primjerice, u 15. minuti jezabio za 6:7,je potom Vozabu obranio sedmerac za izjednačenje, a onda su Eklićevi rastrčani igrači triput zaredom zatresli mrežu –zajedničkim su snagama povisili na 6:10.Do kraja prvog dijela susreta osječki je sastav uspješno odolijevao svim naletima domaćina, a Martin Lukac je u 30. minuti zabio za 12:14 i donekle ugodan. Dobar start na utakmici i borbeni, raspoloženi igrači dali su naslutiti da bi Osječani mogli do novog iznenađenja u gostima.U nastavku dvoboja gledali smo jošodmah su povisili na 12:16, a pet minuta kasnije došli su i do najveće prednosti na utakmici s 13:19. S druge strane, sjajan učinak imao je domaći vratarkoji je zabilježio nestvarnih 25 obrana, ali momčad Damira Eklića očito ni to nije moglo zaustaviti do pobjede. Uspješno su održavali stečenu razliku cijelo drugo poluvrijeme, a onda su domaćini u 56. minuti prekosmanjili na 28:30.Ipak, u ključnom trenutku Osječani su pokazali smirenost te staloženo priveli utakmicu kraju. U strijelce su se po zadnji put upisalia onda jeiz domaćih redova postavio konačan rezultat na 29:32. Nova pobjeda na gostovanju značila je i proslavu na sredini parketa uz prigodnu „“.Zadovoljan nakon velike pobjede bio je trener Damir Eklić:, istaknuo je strateg Osijeka.Prvo ime u osječkom kadru bio je. Momčad su do pobjede predvodili itesa šest golova, aupisao ih je pet. Ovom pobjedom ekipa je skočila na peto mjesto Lige B s četiri osvojena boda, a pobjedu je prokomentirao i, zaključio je naš vratar.Momčad Damira Eklića svjesna je koliko su ovakve utakmice zahtjevne i koliko se teško dolazi do bodova na gostujućem parketu, no uspješno prihvaća takve izazove. Nakon Bjelovar u trećem kolu, Osječani su sada slavili i u Kutini, a nadamo se da će nakon reprezentativne pauze šokirati i u. No, unatoč pauzi od prvenstva, za igrače Osijeka nema odmora. Već u srijedu očekuje ih susret uu sklopu Hrvatskog kupa.