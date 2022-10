od 7. do 9. listopada 2022.

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U vremenugodine u nadzoru prometa evidentirano jekoji su bili pod utjecajem alkohola.U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirana su jošod kojih su 109 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 58 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 22 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, dva prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, jedan prekršaj upravljanja pod zabranom, šest prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom i 45 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 7. listopada u 17,50 sati, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljeniz Đakova, koji je upravljao biciklom te mu je evidentirana koncentracija odu krvi.U petak, 7. listopada u 22,40 sati u, na raskrižju Lovranske i Opatijske ulice, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoiz Josipovca za vrijeme dok mu jezbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Vozaču je evidentirana koncentracija od 1,60 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 prekršajnih bodova.U subotu, 8. listopada u 1,20 sati udogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobilaiz Podgorača, upravljao je vozilomna upravljanje te uslijed nepropisne vožnje unazad udario u parkirani osobni automobil. Vozaču je evidentirana koncentracija od 1,49 promila alkohola u krv. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 prekršajnih bodova.Istoga dana u 18 sati, udogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Vozač osobnog automobilaiz Donjeg Miholjca upravljao je osobnim automobilom kojem je, a kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Uslijed neprilagođene brzine sletio je s kolnika, a vozaču je evidentirana koncentracija od 1,06 promila alkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 prekršajna boda.U subotu, u 18,10 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoiz Đurđenovca. Vozač je upravljao neregistriranim mopedom, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 12 prekršajnih bodova. Vozaču je evidentirana koncentracija odalkohola u krvi te je uhićen dok mu je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „AM“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.