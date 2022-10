Veliko srce malih ljudi

KBC-u Osijek

uljepšalo

osmijeh na licu

Facebook stranici

čovjeku, "s velikim Č"

Cijelu objavu prenosimo u cijelosti:

Mogla bih napisati koje sve titule ovaj liječnik ima, ali time mogu samo riskirati da neku izostavim.



Umjesto toga biram pisati o njegovoj tituli Čovjek , s velikim Č .



Dogode se trenuci kad (i ja) ostanem bez teksta , knedla u grlu, a moraš ostati pribran.



Kao što znate, Ana je danas bila na bronhoskopiji , što je nekoliko zgrada dalje od zgrade pedijatrije.



Nisam ni sama znala koliki je KBC Osijek zapravo kompleks, ali snalazimo se.



I kad je Ana izašla iz operacijske sale, još naravno omamljena i u blagom šoku , čekali smo " prijevoz " koji nas je trebao prebaciti u našu zgradu.



Da se razumijemo, ona je bila zbrinuta , na svom krevetu i vjerujem da bi vrlo brzo stigao krevet ili kolica koji bi ju prebacio na pedijatriju.



No međutim, doktor Šapina se okrene prema nama i kaže Ani: " Primi se za mene! "



Mi smo se obje nasmijale , jer smo mislile da se šali, ali on je sa smiješkom, uzeo Anu i odnio je svojim rukama do našeg odjela.



U svoj toj brzini i šoku , drago mi je da sam uspjela zgrabiti mobitel i uslikati ovo, jer ovo je fotka koja treba obići Hrvatsku .



Slobodno dijelite, ovo je za meni fotografija u rangu " Ponos Hrvatske " i treba nam što više ovakvih priča!



Doktoru Šapini šaljem i ovako javno zahvalnost od cijele naše obitelji, jer ovu gestu neću zaboraviti dok sam živa!

Tekst: Osijek031.com

Foto: Facebook

