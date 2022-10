Nogometaši Osijeka

Radimo iz tjedna u tjedan, želimo se fokusirati na idućeg suparnika. Imali smo dobre treninge kroz ovaj tjedan, mišljenja sam da je momčad dobro fokusirana u pravoj formi i da smo spremni za ovu utakmicu. Očekujemo da će biti teško jer će Slaven Belupo sigurno biti na visokoj razini, s velikim ambicijama nakon poraza od Dinama, ali i mi ćemo napraviti sve da budemo spremni i to je ono što želimo postići na nedjeljnoj utakmici

Komotna pozicija

Mile Škorić, Kristijan Lovrić i Ivan Cvijanović

Volim gledati momčad kroz tjedan, treninzi su svojevrsna kvalifikacija za utakmicu, a naravno treba respektirati i momčad koja je ostvarila pozitivan rezultat na posljednjoj utakmici. Nakon posljednjeg treninga moći ću biti sto posto siguran kojih je jedanaest igrača, po mojoj procjeni, najbolji izbor za pobijediti utakmicu. Mierez i Lončar su igrali jako dobro do utakmice protiv Lokomotive koju su propustili zbog kartona, ali Beljo i Barišić su ih odlično zamijenili. U komotnoj sam poziciji jer imam puno igrača na vrhunskoj razini. Nakon zadnjeg treninga donijet ću konačnu odluku.

Isti stil igre

Uvijek respektiramo idućeg suparnika, ali za mene nije važno je li s druge strane Dinamo, Slaven Belupo ili Varaždin. U svakoj utakmici želim da smo aktivni, da smo oni koji vode glavnu riječ… Respekt svima, ali mi imamo svoje jasne ideje i filozofiju kako ih prikazati na travnjaku. Belupo prima puno golova? Svaka utakmica je različita, svaka je priča za sebe. Pripremam momčad da igramo s istim stilom igre, bez da previše gledamo što se događalo u prethodnim utakmicama. Bilo bi krivo analizirati Slaven Belupo kroz zadnjih nekoliko utakmica, to nije moj način rada. Pripremam momčad za motiviranog suparnika s kojim nas čeka teška borba do zadnje minute i mislim da je to jedini put

Gledati sebe

Marin Leovac

Idemo u Koprivnicu s jasnim stavom da osvojimo tri boda i nastavimo ovaj pozitivan niz i da igramo kako smo igrali u zadnje vrijeme. Moramo samo gledati na sebe, mislim da je to najvažnije. Sa Slaven Belupom je uvijek bilo teško, ali spremni smo na njihovu agresiju. I mi želimo biti takvi, želimo dati maksimum i svi se nadamo osvojiti tri boda

Više slobode

Leovac - Kleinheisler

Dobro se osjećamo na toj lijevoj strani, imamo dobru suradnju, pomažemo jedan drugome znanjem i iskustvom. Laszlo je odigrao puno velikih utakmica za reprezentaciju, ima iskustva igranja težih utakmica pa mi je lako igrati s njim i nadam se da ćemo tako nastaviti. Malo smo promijenili sustav, igramo s trojicom igrača u zadnjem vrijeme, Gržan i ja imamo više slobode prema naprijed, to pokušavamo iskoristiti iako smo svjesni svojih defanzivnih zadataka

u nedjelju od 15 sati ugostuju kodu Koprivnici u utakmici koju dočekuju s tri uzastopna trijumfa i velikom željom da se u Gradski vrt vrate na pobjedničkom kolosijeku. Nakon domaće pobjede protiv Lokomotive želja je nastaviti pozitivni moment što je naglasio i trener, rekao je Poms.Van kadra su i dalje, ali povratkom nekih igrača koji su odradili žute kartone strateg Bijelo-plavih imat će slatke brige pri odabiru najboljeg sastava.Rene Poms je jedini poraz u funkciji trenera doživio upravo protiv Slaven Belupa prošle zime pa je u najavi utakmice suočen s novinarskim pitanjem hoće li mu ta činjenica predstavljati dodatni motiv., zaključio je Poms.Uz trenera, utakmicu je najavio i, jedan od najiskusnijih prvotimaca Osijeka, ali igrač koji svojim načinom igranja i treniranja može poslužiti kao pravi primjer ostalima., rekao je Leovac.Na posljednjim utakmicama, na lijevoj strani napada Osijeka izrodila se osovinakoja je poprilično mučila suparničke braniče., zaključio je Leovac.