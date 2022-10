Svjetski dan vida

pregleda vidne oštrine i strukture oka

četiri posto

slijepo ili slabovidno

80 posto

spriječeno

glaukom i senilna makularna degeneracija oka

kronična, progresivna bolest

gubitka vida

vrlo uspješno

oftalmolozi

redovite kontrole vida

Svjetski dan vida u statistici:

dvije godine

Svjetski dan vida

drugi četvrtak u mjesecu listopadu

Svjetske zdravstvene organizacije

Poliklinika Lens

od 10. -15. listopada 2022.

besplatne oftalmološke konzultacije

Konzultacije i mjerenje očnog tlaka

Davorom Dobutovićem

Majom Vinković

Wellness za oči

besplatan pregled suhog oka

Jenvis Pro Dry Eye

besplatne konzultacije

Rexon eye uređajem

Poliklinikom Sv. Ante

konzultacije o blefaroplastici

Poliklinika Lens

najsuvremenijim Nidek uređajima

Expert za progresivne dioptrijske leće Rodenstock

besplatan termin

otvorenih vrata

031-211-700

[Sponzorirani članak]

je globalni događaj s ciljem podizanja svijesti o važnostikao prevencije od sljepoće i slabovidnosti.Ukupno jesvjetske populacije, ovo je poražavajući podatak kada jeslučajeva moglo biti. Jedan od vodećih uzročnika sljepoće u svijetu suGlaukom jevidnog živca koja, neliječena, može dovesti do potpunog. Ako se otkrije na vrijeme, glaukom semože liječiti, stoganaglašavaju potrebuza očuvanje očnog zdravlja.Senilna makularna degeneracija degenerativna bolest povezana sa starenjem, obilježava je istrošenost dijela oka odgovornog za centralnu vidnu oštrinu,te se dijeli na suhu i mokru degeneraciju.- 300 milijuna osoba ima probleme s vidom- 80 posto slijepe populacije je starije od 50 godina- oko 90 posto slijepih osoba živi u zemljama s ograničenim pristupom stručnjacima- 80 posto slučajeva sljepoće može se izbjeći.- 2010 god nešto više od 28% svjetske populacije bilo je pogođeno kratkovidnošću ili miopijom. Predviđa se da će se taj postotak do 2020. godine povećati na 34% ,a do 2050 čak do 50%Pregled treba ponavljati svakeili po preporuci oftalmologa.obilježava se svake godinepod pokroviteljstvomkako bi se usmjerila pozornost na sljepoću, oštećenja vida i rehabilitaciju slabovidnih osoba.je povodom Svjetskog dana vida za svoje klijente otvorila svoja vrata na način da u tjednu () kada se obilježava Svjetski dan vida nudiza glaukom i degenerativne promjene.će biti u terminima s našim oftalmolozima mr.sc., dr.med i doc.dr.sc., dr.med.Ostatak tjedna ćemo vam ponuditi. Poznato je koliko suho oko utječe na naše živote, simptome suhog oka koji su izuzetno neugodni zbog starenja stanovništva i suvremenog načina života osjeća veliki broj populacije.Poliklinika Lens nudisauređajem za dijagnostiku itretmana za suhe oči saU suradnji sjedan dan će biti obilježen zasve preglede obavlja naza dijagnostiku oka, jedna od vrlo važnih titula koju Lens nosi je zasigurno ona. Lens se obvezuje pružati samo vrhunsku kvalitetu.Rezervirajteu tjednu (od 10. -15. listopada 2022.)povodom Svjetskog dana vida.Rezervacija termina je obavezna, telefon za rezervacijuInfo mail:Web: Lens-optika.hr Adresa: Poliklinika Lens, Zrinjevac 4, Osijek