Prvi smo put kroz Klaster Slavonija prijavili svih pet županija istoka Hrvatske kao jednu destinaciju, a s ciljem predstavljanja Slavonije kao turističke destinacije koja nudi bogatu turističku ponudu, prirodnu i kulturnu baštinu te enogastronomiju istočne Hrvatske. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjska županija posljednjih su godina intenzivirali aktivnosti u turističkom sektoru čemu u prilog govori sve veći broj turističkih dolazaka

Ovo područje je posljednjih godina postalo izuzetno atraktivna destinacija za cikloturizam, pješačenje i ostale oblike adrenalinskog turizma, a ne smijemo zaboraviti konjogojstvo i jahanje kao nezaobilazni dio tradicije. Sve to, uz manifestacije koje organiziramo poput nedavno održanog HeadOnEasta koji je rušio rekorde posjećenosti, čini nas atraktivnom kontinentalnom destinacijom i nagrada koju smo dobili je potvrda našeg dosadašnjeg rada kao i poticaj za razvijanje novih turističkih proizvoda

Sinoć su u Šibeniku u sklopui u organizacijidodijeljene nagrade u kategorijama za destinacije godine, nagrade poslovnom sektoru (Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku), ljude u turizmu te za projekte u sklopu programa „Promocija zanimanja“.Dani hrvatskog turizma tradicionalni su susret turističkih djelatnika te svih dionika u turističkom sustavu Republike Hrvatske, koji se svake godine održava u drugom gradu. Tako je 2018. godine, prvi put ova manifestacija održana na kontinentu i to u Slavoniji, a centralno događanje bilo je u Osijeku.Upravo je Slavonija kao regija, odnosno područjeproglašeno– rekla je, direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.čine turističke zajednice. Istok Hrvatske područje je dodira različitih kultura koje su tijekom povijesti ostavile vidljive tragove u arhitekturi, gastronomiji i običajima. Od ranih civilizacija do vojnih utvrda, dvoraca i veličanstvenih sakralnih objekata do bogate nošnje, zanimljivih manifestacija i restorana čija tradicionalna jela odražavaju mirise i okuse prostora, Slavonija je idealna za odmor različitih dobnih skupina i afiniteta.Prirodna ljepota UNESCO Geoparka Papuk i močvare Kopački rit, mistika Vučedola – izvora indoeuropske civilizacije, šetnja slavonskim tvrđavama i dvorcima, vožnja dravskim, savskim i dunavskim obalama samo je dio ponude istoka Hrvatske.Za sve koji uživaju u obilaženju vinskih podruma, ljubitelj su ukusne hrane po tradicionalnim receptima, u Slavoniji će pronaći brojne vinske rute, kvalitetne restorane i smještaj u autentičnom ambijentu obnovljenih sela. Nedirnuta priroda bogata šumama i vodama omogućila je razvoj lovnog i ribolovnog turizma te planinarenja.– rekao je županNa sinoćnjoj dodjeli nagrada i Grad Osijek je prepoznat kao, aiz Parka prirode Kopački rit nagrađena je kao najbolji turistički vodič. 2019. godine i Baranja je proglašena najuspješnijom destinacijom ruralnog turizma. Upravo su ove nagrade najbolja potvrda da se turizam Slavonije i Baranje razvija u dobrom smjeru.