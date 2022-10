Prva konferencija projekta „Za život u zajednici“

Danas, 5. listopada 2022. održana jeKao što je poznato,potpisalo je sza projekt naziva „“. Ukupna vrijednost projekta iznosi, a prijavljen je u okviru Poziva „“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt se u partnerstvu s općinama Antunovac, Čepin, Ernestinovo i Vladislavci, provodi tijekom 24 mjeseca, od 11. listopada 2021. do 10. listopada 2023. godine, a izvaninstitucionalna usluga pomoć u kući priprema i dostava toplih obroka provodi se 18 mjeseci, točnije od 1. travnja 2022. do 1. listopada 2023. godine.Prva konferencija projekta održana je povodom pregleda rezultata i provedenih aktivnosti u prvihpružanja izvaninstitucionalne usluge pomoć u kući pripreme i dostave toplih obroka zana području općina. Od provedenih aktivnosti važno je za spomenuti da je do sada projektom obuhvaćeno 57 korisnika, koji su primili 8 964 topla obroka. Partneri i suradnici, kao i predstavnici osječkog Crvenog križa, ovom prilikom istaknuli su značaj sudjelovanja u projektu, koji uvelike olakšava svakodnevicu korisnicima, povećava kvalitetu života lokalne zajednice i pomaže procesu deinstitucionalizacije. Na konferenciji u ime partnera sudjelovali su načelnici i predstavnici općina s područja provedbe projekta, načelnica općine Ernestinovo gđa., načelnik općine Antunovac g., načelnik općine Vladislavci g.i zamjenik općinskog načelnika općine Čepin g.. Također, potporu su nam pružili u ime suradničkih organizacija ravnatelj Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Osijek gđa.te gđa.Upravnog odjela zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje kao izaslanica župana Osječko-baranjske županije g.