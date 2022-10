Stare mobitele

dobro naplatite

stari mobiteli

Nokie 3310, 8810

stotinjak eura

stotina eura

modeli najpoželjniji

1. Nokia 3310

2. Nokia 8810 iz 1998.

3. Nokia E90 komunikator

4. Ericsson T10

5. Apple iPhone 2G

6. Motorola StarTAC iz 1996.

7. Motorola Razr V3

8. Motorola DynaTAC 8000x iz 1994.

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

skladištite u ladicama? Vrijeme je da ih "". Naime nekipoputvrijede iProvjerite ladice, možda se u njima nalazi mobitel za koji bi kolekcionar platio nekoliko. Portal Novi list je istražio koji su to..Sjećate li se Nokie 3310? To je telefon koji je ušao u povijest, izdržljiv i jeftin model s baterijom koja je trajala cijeli život. S obzirom na nekadašnju popularnost, za kolekcionare danas vrijedi oko 20-40 eura, no vrijednost se penje i do 130 eura, ako je opremljen svim dodacima i originalnom kutijom.Ako Nokia 3310 ne vrijedi puno, Nokia 8810 iz 1998. (ispravna) može se kolekcionarima prodati za stotinjak eura. A ako je opremljena pakiranjem, cijena se može dodatno povećati, čak i do 700 eura.Još su vrjedniji Nokia komunikatori s povećanom tipkovnicom za poruke, koji se mogu prodati za nekoliko stotina eura. Ako Nokia E90 vrijedi barem 100 eura, Nokia 9000 ide i do nekoliko stotina.Stari Ericsson T10 iz 1998. godine, DualBand mobitel s vanjskom antenom, u dobrom stanju i ispravan, može doći do cca 2000 eura.Sjećate li se prvog iPhonea u povijesti? Zvao se iPhone 2G, poznat i kao iPhone EDGE, predstavljen je 2007. godine, imao je Wi-Fi i Mobile. U tom slučaju vrijednost se kreće od 1000 eura naviše, pogotovo ako je još u funkciji.Jednako su poznati i Motorola telefoni, počevši od najpopularnijeg modela, StarTAC-a iz 1996. godine. Danas mu cijena prelazi 100 eura, a stariji (i u dobrom stanju) modeli vrijede najviše.Nešto više možete zaraditi prodajom Motorola Razr V3 izašle 2004. godine, koja za kolekcionare može vrijediti i pedesetak eura. No, ona s potpisom D&G zna vrijediti i više od 150 eura.Motorola koja trenutno ima najveću vrijednost za kolekcionare je DynaTAC 8000x iz 1984., prvi mobilni telefon ikada.