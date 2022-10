Ekonomskom fakultetu u Osijeku

Orijentacijski (tje)dan za brucoše

lakše i ugodnije

studentskog života

Borisa Crnkovića

Dajane Mrčela

Borisa Crnkovića

Ljerka Sedlan König

YouthSpeak forum

Dan brucoša uvijek posvećujemo upoznavanju studenata s Fakultetom, profesorima, svime onime što ih čeka tijekom studija, ali i našim uspješnim alumnijima koji su izgradili sjajne karijere te postali istaknuti članovi poslovne i akademske zajednice. Važno nam je što upravo oni mlađim generacijama na svom primjeru mogu prikazati kako se predanim radom, trudom i vjerom u sebe zaista može doći do velikih uspjeha. To je ono što želimo svim našim studentima, a na putu do toga ćemo im nastojati pružiti maksimalnu pomoć i podršku u obliku znanja, vještina i vrijednih iskustava koja će steći tijekom studiranja. Na tom tragu, svim našim brucošima želim sretan i ugodan početak studentskog života te puno akademskih uspjeha i profesionalnog ispunjenja u godinama koje dolaze

Boris Crnković

Orijentacijski lov na informacije

Tekst i foto: Marin Mitrović

Naslužbeno je otvoren. Riječ je o već devet godina dugoj tradiciji, u sklopu koje brucoši EFOS-a iz generacije u generaciju dobivaju priliku zaupoznavanje s Fakultetom, profesorima, budućim kolegama i akademskim obvezama koje ih očekuju tijekom. Dan brucoša ove je godine ponovno započeo dobrodošlicom dekana Ekonomskog fakulteta u Osijeku. prof. dr. sc., a tradicionalnom druženju i obilasku zgrade Fakulteta prethodilo je i motivacijsko obraćanje dr. sc., predsjednice Uprave Saponije, uspješne bivše studentice EFOS-a i istaknute članice poslovne zajednice na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini.Dan brucoša, a samim time i orijentacijski tjedan, otvoren je u ponedjeljak 3. listopada u 9 sati uvodnim govorom dekana, prof. dr. sc.u Dvorani 1 na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, nakon čega je profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, izv. prof. dr. sc.preuzela daljnji program. Tako su brucoši od 10 sati imali prilike prikupiti najvažnije uvodne informacije vezane uz akademske obveze, izbornu nastavu njemačkog jezika, sami program ovogodišnjeg orijentacijskog tjedna, ali i brojne prilike za profesionalni i osobni razvoj koje ih čekaju za vrijeme studiranja. U dvorani 1 pritom je predstavljen i Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Osijeku, kao i ostale studentske udruge, volonterski program te“, poručio je prof. dr. sc., dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku.Naposljetku, za brucoše je ponovno organiziran '', za čije su pobjednike pripremljene i posebne nagrade. Orijentacijski tjedan nastavit će se sve do petka 7. listopada, a Ekonomski fakultet u Osijeku brucošima je do tada omogućio sudjelovanje na brojnim radionicama gdje će se predstaviti različite studentske udruge Fakulteta, Studentski centar, izvannastavne aktivnosti te pružiti još pregršt korisnih i zanimljivih informacija. Detaljan program dostupan je na službenoj internetskoj stranici EFOS-a.