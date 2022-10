Policijske uprave osječko-baranjske

Foto: I. Mandić/Foto-arhiv031

U protekla 24 sata na područjuevidentirano jeod kojih je u jednoj tri osobe zadobilo lake tjelesne ozlijede, a četiri su za posljedicu imale materijalnu štetu.Na području Osijek dogodile su se tri, a u Belišću dvije prometne nesreća.Jučer, 3. listopada evidentirana su dva vozača osobnog automobila i jedan vozač bicikla koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u 20 sati u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljaoiz Đakova. Vozaču je evidentirana koncentracija odalkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21.000,00 kune ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 prekršajnih bodova.U 15,45 sati udogodila ses materijalnom štetom. Vozačica osobnog automobilaizsletjela je s kolnika zbog. Evidentirana joj je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.