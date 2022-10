Policijske uprave osječko-baranjske

Na područjutijekom vikenda u nadzoru prometa evidentiranokoji su bili pod utjecajem alkohola.U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirano je jošod kojih 135 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 24 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 18 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 5 upravljanja neregistriranim vozilom i 101 ostali prekršaji.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 30. rujna oko 16,30 sati, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljenbiciklist iz Đakova. Evidentirana mu je koncentracija odU nedjelju 2. listopada, oko 19 sati u Našicama, dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe zadobile tjelesne ozljede. Vozač osobnog automobilaje zbogudario u vozilo koje je kretalo iz suprotnog smjera. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 23.000,00 kune ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova. - izvijestili su iz policije.