Tekst i foto: SMART agencija

poraženi su u svom. U okviru četvrtog kola Paket24 Premijer lige-Lige B, uspješnija je bila momčadkoja je slavila s 34:26.Osječaniotvorili ovu utakmicu. Držali sudo šeste minute, a onda su gosti počelii napravili sjajan niz. U sljedećih sedam minuta postigli sudok rukometaši Osijeka nisu imali dobrog učinka pa je na semaforu u 13. minuti stajalo 3:8. Osječki trenerodmah je pozvao time-out koji je ponovnona njegovu momčad. Ekipa se, obrana je bila sve uspješnija, zaredali su par dobrih akcija, a onda je u 21. minutis devet metara pogodio za 10:11 i smanjio na minimalni zaostatak.Do kraja prvog dijela susreta Osječani su u nekoliko navrata bili na „“, no nisu uspjeli izjednačiti. U posljednjoj minuti zaredali su nekoliko nepromišljenih pogrešaka, a ekipa kao što je Trogir to je uspješno kaznila pa se na odmor otišlo s 14:18.Pokušali su Eklićevi izabranici u drugom poluvremenu nastaviti sa svojom igrom i izvući neki, ali bila je to jedna od onih utakmica kada jednostavno ne ide.odigrao je, a u prvih deset minuta drugog poluvremena postigao je šest pogodaka i vukao svoju momčad. Ipak, Trogirani su u 49. minuti pobjegli na „plus sedam“, a naši rukometaši tu razliku više nisu uspjeli dohvatiti. U zadnjih desetak minuta trener Eklić pružio je priliku mladim igračima, a semafor je nakon posljednjeg sučevog zvižduka pokazivao 26:34.Najučinkovitiji u domaćim redovima bio je sjajni David Čičak sčetiri je puta tresao protivničku mrežu, apo tri puta su se upisali u strijelce. Vujović je pak zabilježio deset obrana.Gostujući trenernaglasio je da je utakmica bilanego što se čini po rezultatu. Istaknuo je ključnu koncentraciju svoje momčadi, ali i pohvalio Osijek kao mladu i upornu ekipu koja svaki napad igra na glavu. Ipak, naš trener Damir Eklić nije mogao biti tako zadovoljan nakon susreta:, ističe šef stručnog stožera.Pobjeda u Bjelovaru pa poraz od Trogira na Zrinjevcu, miješaju se emocije u krugovima RK Osijeka, no za jednu tako mladu ekipu ovo je dio sportskog rasta i razvoja. Ono što je najbitnije jest da Eklićevi igrači nastave svaki trening i utakmicu davati sve od sebe, a onda će i bodovi doći. Nova prilika za njihovo osvajanje ionako stiže već idući vikend kada je na rasporedu gostovanje kod Moslavine.