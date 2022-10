Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

Kraljevski doručak za hedoniste

HeadOnEast

Kraljica pija

Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

hedonizam

RCK UTŠO

doručak

domaće proizvode

Hrvatskih farmi

Znanjem do sigurnog hedonizma

Županije Osječko-baranjske, Hrvatske agencije za poljoprivredu i haranu, Turističke zajednica Osječko-baranjske županije i naše škola

Najbolje ribe su na istoku

Marko Alilović i Darko Kozma

Ugostiteljstvo i turizam

Andrej Kristek

Naši učenici na ovaj način vide što je bitno za razvoj naše regije u ugostiteljskom i turističkom smislu te na licu mjesta i u stvarnim uvjetima dodatno usavršavaju svoje vještine.

HeadOnEast Festivala

Gozba

Ljiljane Mihaljević

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

Đakova i Vinkovaca

Restorana Crna svinja, Hotela Osijek, Hotela Waldinger, Restorana Lipov Hlad, Ventidue Pizza&Bara

Ivana Gašpića i Damira Mikulića

KraljeVina

Cooking show

Kuda idu crne svinje

Tomica Đukić i Miroslav Sili

kraljevski

Tekst i foto: RCK UTŠO

, zajedno s partnerima, proteklog je vikenda na glavnoj osječkoj tržnici sudjelovao u manifestaciji “”, a sve pod “krovom” sada već tradicionalne, šarene dvodnevne manifestacijeU petak, na glavnoj osječkoj tržnici poznatijoj kao "" s našim smo partnerima izokupljene posavjetovali koje je znanje potrebno za siguran. Tom prigodompripremio jeza uzvanike, novinare i ostale prolaznike, ukratko za hedoniste – usmjeren na, a istaknuti su proizvodi certificirani kao proizvodi. Nakon doručka održan je panel na temu „“ u kojem su sudjelovali predstavnici. Sve je bilo u znaku cooking showa “”, u kojem su sudjelovali kuhari, naši mentori kod poslodavaca zajedno s našim učenicima. Pripremali su jela od ribe za posjetitelje tržnice.izuzetno su bitni za daljnji razvoj Osječko – baranjske županije napomenuo je ravnatelj Ugostiteljsko-turističke škole Osijek dr.sc.i dodao da su HeadOnEast prepoznali kao izuzetno važnu manifestaciju, u koju su se rado uključili.” – rekao je ravnatelj.Također, prvoga dana, u večernjim satima, bili smo dio gastro događaja „“. Riječ je o umjetničkom prikazu istaknute multimedijalne umjetnicekoja je izvela svoj poznati performans. Na bogatom stolu visine 1,70 metara i dužine 6 metara poslužene su brojne delicije i najbolja vina Slavonije i Baranje. Lijeva i desna ruka u pripremi “Gozbe” bio je naš, koji je zajedno s s partnerskim školama izte partnerskim i mentorskim objektima, od, a u koordinaciji strukovnih nastavnika kuharstvau okviru projekta RCK VirtuOS pripremio pravo hedonističko iznenađenje za sve posjetitelje! Mjesto izvedbe bila jeodnosno Perivoj kralja Tomislava. Na gozbi su se našle različite suhomesnate i ostale delicije poput lungića i bifteka crne slavonske svinje, kraljevski snack i pizze, kraljice krofne, mignoni, mađarice, voće, vino i dr. Performans “Gozba” odnosi se na obilje u suvremenom društvu kojim smo okruženi, ali samo oni najspretniji mogu doći do njega i uživati u obilju. Visina stola upravo je to simbolizirala.Na glavnoj osječkoj tržnici održan jena temu „“ u kojem su sudjelovali kuhari. Ta dvojica majstora kuharstva pripremali su jela s baznom namirnicom – crna svinja uz interakciju s proizvođačima na tržnici i posjetiteljima. Slušalo se o sigurnosti hrane, higijeni, čuvanju i skladištenju namirnica, te o važnosti obrazovanja za zanimanje kuhar.Četvrtu godinu zaredom hedonizam je pronašao svoju adresu na istoku Hrvatske sa svojim omiljenim dvodnevnim događajem HeadOnEast! Ove je godine opravdao epitet "", a krasilo ga je šarenilo svjetla i magične umjetnosti, vino, pivo i gastrodelicije , a sve je to bilo začinjeno brojnim glazbenim koncertima i našim doprinosom kao pravih VirtuOS-a struke!