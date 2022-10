Headoneast

velikoj i dobro raspoloženoj gužvi

dva presjajna

Marije Petrović

Stjepana Petea Fileta

Noise Slawonische Kunst

Surogat

Dušana Vukotića

Muzeju likovne umjetnosti

dvorištu

super pozornih gledatelja

vinkovačkog DORF-a

KlasikTV-a

Noise Slawonische Kunst

Goran Rem

Vedran Kralj

prerano preminulom članu

Ivici Zecu

Valentinovca Miroslava Milinovića Šljama

Vlastimiru Kusiku

Stjepan Pete File

jedinstveni film

File

Daliborka

Bač

Fabus

Zvjezdana

Nemanjinim

Senija

A Surogat, na toj svojoj pretpremijeri albuma koji su 90% snimili?

neobičan

Majkićeva sudruga

Calexico

Danijela Majora

Ivor

Paulom Rem

Dalstroya Majkića

najfiniji i najnježniji

Foto: OBZ.hr

Osječkije održan već četvrtu godinu ušetnji s vinskim polupunim čašama u rukama, a ove je imao iart-događaja. Prvi je projekcija doku-filma autoricei redateljao legendarnom umjetničkom djelovanja mladih i avangardnih kulturnjaka, novinara te književnika i rockera u ratnom kontekstu 1991. i 1992, naslovljen, a drugi je bio premijerni koncert nove osječke glazbene atrakcije u avangardnom izričaju – skupine, koja je svoje ime posvetila čuvenom hrvatskom filmskom Oskaru – crtićuProjekcija doku filma je naravno bila održana u desetljećima najkontinuiranijoj umjetničkoj ustanovi istoka Hrvatske –, točnije u njihovom živahnom programskom. Detalj je održavanja te projekcije da je naravno čuvala i osječki običaj u kašnjenju programa pa je krenula s četrdeset minuta odgode, ali je privukla i najmanje četrdeset. Projekciju filma, koji je 2010. bio uvršten i u program, a proteklih godina više puta i projiciran u programu, predstavili su i najavili konceptorprojektate producent filma, inače basist istoimenog ratnog noise-banda koji je zapravo središnja priča samog filma. Goran je Rem uvodno rekao da projekciju posvećujemoukupnoga projekta,(Osijek 1961.. Rijeka 2020.), a u razgovoru uz film posveta je proširena i nate također upućena članu Projekta Noisekunst – višedesetljetnom kustosu same domaćinske MLU Osijek:(Osijek 1953-Osijek 2018.).Inače,je bio ne samo redatelj toga filma (produkcija 2010.) nego i pjevač te tekstopisac skladbi povijesnog noisekunst Banda koji je bio glavnom temom filma. On je i poveznica, drugom art programu Headoneasta, pošto je autorom tekstova te studijski pjevač i toga benda.Producent Vedran Kralj istaknuo je da je Bend iz filmske priče i funkcionirao u samom svojem postojanju kao. S likovima pjevač, pjevačica, gitarist, synth majstor, back vokalte njegova bas linija povezana sbubnjevima, uz guest-članaVeli jedan netovski komentar, s dopuštenjem ga prenosimo: Koncert je bio, pjevala je odnosno pjevno recitirala, s višekratnim ispričavanjem odsuća člana benda Fileta, kojeg nažalost nema zbog dalekih radnih obveza. Krajnje osječki neobičan, nekako između Tindersticks i najnemelodičnijih, na rubu jazza, s dva saxa, jednom trubom, sa sologitarom(bend s Goranom Marijanovićem In Ruff iz 2013.), s još dva ritam'n'bass gitarista (je išao su gimbu) te synthom i klavijaturama te laptopom ex-/on je noise-„mozak“, s Filetom suskladatelj ekipe) i s odličnim odličnim bubnjarom... Jedna stvar nije imala riječi jer File nije stigao napisati svoju repetitivnu tekstnu minijaturu, no izveli su je... uglavnom, lagani s Caveovskim naletima... ali sve je bilo nadrealno, dizalo se i smirivalo, duže su trajali komadi flouterskog mirnjaka, a važno je bilo i jako je stvari filmiziralo kada se dizao zvuk klavijatura, one su briljantno zaleđivale atmosferu, Major je tada skoro nečujno subnoisirao, dva druga gitarista ritmizirala s neznatno wah-čupkanja, a Marinin vokal kompaktno topio tematski led stanja o kojem se "priča", uglavnom, to je bio jedan nestvarno preodličan koncert mjuze koja istražuje one dijelove noise senzibiliteta koji se može odsviravati, kao napuhivanje moćnog zvučnog balona što nečujno ispušta šum, a ne mora "samo" postpunkerski distorzirati iako svaki distorzivni guitarski zvuk zvuči u tom balonu kao željan i zdrav nakašljaj dugogodišnjeg valentinovskog fajčera... puhači, Benjamin, su fino iskomponirano slali te duge oblačne dimove koji su punili balon željom dima gustog za dobro gitarsko rasijecanje..Ukratko,Swansi na svijetu dragog osječkog panonskog mraka.