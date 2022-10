4. po redu HeadOnEast

Marko Alilović i Darko Kozma

Svaki pravi hedonist zna koliko je važno krenuti u dan s dobrim doručkom, a kad je on na tržnici to znači da je on i svjež te da je put od polja do stola najkraći mogući. Nakon doručka kojeg smo realizirali u suradnji s HAPIH-om i RCK Ugostiteljsko-turističke škole Osijek, napravili smo cooking show te pokazali posjetiteljima kako napraviti nešto malo drugačije od proizvoda Slavonije i Baranje

Ivana Jurić

Antonije Huljev i Ilije Stanušića

Ova prekrasna monografija je vrijedan dar, jer ne događa se često da netko dođe i pokloni svoje autorsko djelo Županiji. Zahvalni smo autorima na tome i ova je vrijedna knjiga protokolarni poklon kojim ćemo našim dragim gostima pokazati djelić ljepota Slavonije i Baranje

Ivan Anušić

Tekst i foto: OBZ.hr

Najava:

Doručkom za hedoniste na Glavnoj tržnici u Osijeku započeo je ovogodišnji,! U organizacijidoručak su pripremili učenicinakon čega su se priključili cooking show-u „“, u kojem su sudjelovali i profesionalni kuhari– istaknula je direktorica TZ OBŽProgram je nastavljen, a HeadOnEast je svečano otvoren upredstavljanjem monografije Osječko-baranjske županije „“ autora– rekao je županMonografija će biti izvrstan poziv svima kojima dođe u ruke da u budućnosti posjete Osječko-baranjsku županiju. A za brojne posjetitelje ovog vikend HeadOnEast nudikoja se nastavlja i danas.Sinoć su parkovi kao okosniceodisali vrhunskom zabavom, a posjetitelje su uz izvrsnu hranu i piće privukla i brojna glazbena imena. Bogat glazbeni program nastavlja se i danas, a posjetitelje će uz pregršt domaćih bandova zabavljati iPosebnost HeadOnEasta kao i proteklih godina čine, koje se na četvrtom izdanjunalaze duž Europske avenije. Osvjetljenom rutom i večeras će posjetitelji moći prošetati uz fenjere i nevjerojatne priče iz osječke povijesti. Stoga, ako već niste, stignete još danas. Krenite na istok čeka vas Kraljevski HeadOnEast!