Tekst i foto: Osijek031.com

Potrebna sredstva za početak radova nana istoku Hrvatske konačno su osigurana, izvještava Osječka televizija Iako jezapočelo u rujnu 2019., a već godinama je i domaćin brojnih događanja, Centar još uvijek nije u potpunosti. Ostali sunajmodernije koncertne dvorane u ovom dijelu Hrvatske, koja se nalazi na prvom katu, a preduvjeti za početakzahvaljujući sredstvima dobivenima putem natječajaKako ističe, pročelnik Upravnog odjela Grada Osijeka za financije, procijenjena vrijednost radova je, od čega jeugovoreno preko, dok je ostatak sredstava osiguran uU gradskoj upravi se također nadajuna javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo kulture kako bi koncertna dvorana predstavljala što manji trošak za građane Osijeka.Ono što se sada očekuje jest raspisivanje javnog natječaja za odabir izvođača radova što bi se trebalo dogoditi za najviše mjesec dana, do kraja listopada. Prvi natječaj zabiti će vrijedan. Obnovit će se pod, napravit će se prekrasna drvena opna duž cijele dvorane tako da će ona vizualno i arhitektonski biti jedna od najljepših u Hrvatskoj.Po opremanju koncertne dvorane osječki Kulturni centar postat će. Sama dvorana, iako u nazivu stoji „koncertna“, zapravo će biti multifunkcionalna. To će biti dvorana za koncerte, kazališne predstave, ali će se tamo moći održavati i konferencije i druga događanja.Multifunkcionalna dvorana imat će, a trebala bi biti dovršena do kraja 2024. godine.