Evo 10 razloga zašto baš sad posjetiti Osijek i Osječko-baranjsku županiju:

Osječko-baranjska županija i Turistička zajednica Osječko-baranjske županije

Grad Osijek, Turističku zajednicu Grada Osijeka, Hrvatsku turističku zajednicu, Kulturni centar, Tržnicu, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, Muzej likovnih umjetnosti, Gradsku i sveučilišnu knjižnicu, Ugostiteljsko-turističku školu Osijek, udruge Đola, Breza i Dokkica, Advertu. Croatia osiguranje i Ledo

Tekst i foto: OBZ.hr

Najava:

živi na istoku cijele godine, ali ovog vikendaTijekomna jednom mjestu nudimo najbolje odi za sve hedoniste pripremamo kraljevski doček prepun glazbe, pića, delicija i umjetnosti.1. Pridruži se jutarnjoj gozbi za sve hedoniste i sudjeluj u cooking showu "Najbolje ribe su na istoku" i „Kuda idu crne svinje“. Posjeti Glavnu tržnicu i uživaj u rapsodiji okusa i mirisa.2. Postoji mnogo kraljeva vina, ali samo je jedna KraljeVina. Posjeti Park vinske kulture, nazdravi s obitelji i prijateljima i doživi vinski hedonizam.3. Uz dobro društvo i cugu, u Perivoju kralja Tomislava očekuju te poznata imena glazbene scene. Sve to uz potpis dobro poznate In da Sofe.4. Posjetite Muzej likovnih umjetnosti i otkrijte bogat izložbeni program, popraćen dobrom glazbom. Nakon toga pustite da vam čarolija svjetla osvjetljava put jedne od najljepših šetnica u Osijeku.5. Dajte im knjiga i igara! Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek okrunjena je u igraonicu, pričaonicu i mjesto za izložbe.6. Za klasičare i romantičare pripremamo Kazalište na Aveniji koje vodi do Klasike u parku. Ako vam ni to nije dosta, večer završite šetnjom pod fenjerima.7. Za znanstvenike tu je Labos u kojem će vam smiksati svemirske kombinacije ginova, rakija i domaćih viskija, a ekipu u Beercuzu čekaju craft piva koja izvrsno „sjedaju“ na Street food ponudu.8. Od igle do lokomotive – što poželite, to dobijete. Jedna od najstarijih manifestacija u gradu „Sajam antikviteta“ upotpunit će ovogodišnji HeadOnEast.9. I za kraj, neka bude svjetlost! I bit će, Kuće svjetla pretvaraju vizuru grada u najljepšu i najmaštovitiju pozornicu na svijetu.10. Hedonizam za sva osjetila i na svakom koraku.Da se dvodnevni hedonizam dogodi omogućili suuz partnereprate ovogodišnji kraljevski HeadOnEast. A vama preostaje da se opustite i uživate!