umjereno i pretežno oblačno

kišom te pljuskovima

grmljavinom

sunčana razdoblja

24°C

kišobran

umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno obilnijom

izraženiji

16°C

24°C

razvedravanje

23°C

14°C

23°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Danas će biti, povremeno s, lokalno izraženijim. Najmanje oborine te čestaočekuju se na istoku zemlje. Dnevna temperatura doZa sutra će vam biti potreban. Prognostičari najavljuju. Pljuskovi praćeni grmljavinom ponegdje mogu biti. Jutarnja temperatura do, a dnevna doJoš malo kiše očekuje nas u subotu ujutro, no poslijepodne slijedi. Uz slab do umjeren zapadni vjetar dnevna temperatura doViše sunca očekuje se u nedjelju. Prevladavat će pretežno vedro vrijeme. Jutarnja temperatura do, a dnevna do