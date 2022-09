Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

konzumna

jaja

"Lukač"

i

kuhinjski

noževi

od

nehrđajućeg

čelika

–

F

a

m

i

l

y

I

T

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da se zbog utvrđene bakterije iz roda Salmonella, serovar Enteritidis na farmi LUKAČ d.o.o. registracijskog broja 2HR0152, opozivaju konzumna jaja sljedećih LOT brojeva:



161022, roka trajanja: 16.10.2022.

181022, roka trajanja: 18.10.2022.

191022, roka trajanja: 19.10.2022.

201022, roka trajanja: 20.10.2022.

211022, roka trajanja: 21.10.2022.



Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.



(Podaci o proizvodu

Proizvođač: Lukač, Derežani 66, Graberje Ivaničko 10313, Hrvatska

Podrijetlo proizvoda: Republika Hrvatska)



Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda: Obiteljski stolni noževi od nehrđajućeg čelika (Coltelli da tavola Family inox), trgovačkog naziva Family IT , pakiranje od 6 noževa, oznaka barkoda: 8050238006444, zbog utvrđene veće migracije kroma .



Proizvod nije u skladu s Uredbom EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

priopćila je da se s tržišta povlače- priopćili su iz HAPIH-a.(Podaci o proizvodu:Uvoznik: Family IT, via Manfredo Camperio 14, 20123 Milano, ItalijaDobavljač: YIWU QICHUAN COMMODITY PURSACHE CO Ltd, Room 2608, Futian Building 1121, Chouzhou, North Road, Yiwu city, Zhejiang, KinaStavlja na tržište: LOTUS CENTAR d.o.o., Samoborska cesta 145, ZagrebPodrijetlo proizvoda: Kina)