Tekst: Iris Ivičević

Foto: KL-photo

Sedmo izdanje međunarodnepočinje danas, 27. rujna u Osijeku, a što nas sve očekuje predstavljeno je na konferenciji za medije. Uz organizatore, direktora utrkei tehničkog direktora utrke, na konferenciji je sudjelovao i danski biciklist, ovogodišnji pobjednik“, kazao je Vingegaard te nastavio: „Nakon pobjede na Touru, Vingegaard, inače član momčadiuzeo je poduži odmor, a pojasnio je i zašto je izabrao upravo CRO Race za svoj povratnički nastup.“, rekao je Vingegaard, kojem ovo nije prvi dolazak u Hrvatsku.Vingegaard je ovog ljeta postaodanski pobjednik Tour de Francea, a po dolasku u Kopenhagen nakon trijumfa u Parizu dočekalo ga je na desetke tisuća obožavatelja.“, zaključio je Danac.Dolazak Vingegaarda na CRO Race s pravom jekod direktora utrke“, naglasio je Miholjević.Nije Vingegaard jedini pobjednik Toura koji će ovog tjedna voziti cestama Hrvatske. Uz njega će nastupiti i Britanac, vozač Ineos Grenadiersa, pobjednik najveće svjetske biciklističke utrke iz 2018. godine te treći s ovogodišnjeg Toura. Najavljen je bio i dolazak Kolumbijca, ali on je ipak odustao od dolaska kako bi se podvrgnuo operaciji koljena koje mu je stradalo u teškoj nesreći tijekom treninga još u siječnju.Miholjević je naglasio i kako će ovogodišnji CRO Race biti medijski najbolje praćeno izdanje utrke.Na startnoj listi naći će se i šest hrvatskih vozača od kojih će jedan,, nastupati za WorldTour momčad Bahrain Victorious. Uz njega će voziti još(Ljubljana Gusto Santic) te(Meridiana Kamen Team).