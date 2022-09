Nemamo straha, idemo tamo s dignutim gardom i probat ćemo iznenaditi

“, najavljivao je trenerdvoboj s Bjelovarom. Mnogi su preispitivalinakon dva poraza na otvaranju sezone, ali Eklić je znao kako. I kako osvojiti prve premijerligaške bodove. Njegovi izabranici tako su u sklopu 3. kola Paket24 Premijer lige-Lige B svladali rukometaše Bjelovara s 27:28 i uzeli dva boda na neugodnom gostovanju.Pobjeda je bila imperativ za momčad Bjelovara, barem ako je suditi prema tamošnjim medijima. Ipak im je u goste stizala zadnja momčad na ljestvici koja je bila bez ijednog osvojenog boda pa se podrazumijevala. Mnogi su otpisivali RK Osijek na samom početku sezone, svašta se pisalo po forumima, a to je probudilo inat u ovoj mladoj i motiviranoj ekipi.Pred 200-njak gledatelja uOsječani suušli u utakmicu.je ponovno zabio za početno vodstvo, a ondapovisio na 0:2. No, Bjelovar je uskoro pokazao svoju kvalitetu pa u 14. minuti preokrenuo na 4:3. U nastavku su domaćini povećavali svoju prednost, a u 20. minuti jepoentirao za 9:6. Damir Eklić brzo je pozvao time-out i sjajno ga iskoristio. Naime, uslijedilo je fantastičnih deset minuta u režiji naših rukometaša. U završnici prvog poluvremena postigli su osam pogodaka, a primili tek jedan te stvorili sjajnu prednost od 10:14. Od minus tri stigli su na plus četiri pa su nešto mirniji otišli na odmor u svlačionicu.U drugom dijelu susreta nastavili su održavati stečenu razliku. Sve do 40. minute uspješno su održavali svoju prednost od četiri pogotka, a onda je domaći sastav prekodošao tek na pogodak zaostatka. No, Osječani nisu popuštali pod pritiskom bjelovarskih navijača pa suzabijali za 19:22. Uporno su domaćini pokušavali, ali u trenucima kada se, rukometaši Osijeka. U posljednjih sedam minuta susreta, odlučujućih sedam minuta za Bjelovarčane već treću utakmicu zaredom, igralo se gol za gol. U 59. minuti semafor je pokazivao 27:27, a onda je Eklić pozvao svoj treći time-out. I ponovno se taj time-out pokazao dobitnim. U posljednjim sekundama susreta Matej Zrno postigao je pogodak za pobjedu. Kapetan kapetanski za prve bodove u Premijer ligi i veliko slavlje svoje ekipe.Na utakmici je briljirao Osijekov duoje bio najučinkovitiji s osam pogodaka (sedam je zabio u drugom poluvremenu), a Radović je „“ gol manje. David Čičak pet je puta pogađao mrežu.Nije ovo bilaOsječana, i sami su svjesni da ima prostora za napredak, ali lijepo je vidjeti da i u takvom izdanju mogu savladati ovakav premijerligaški klub. U trenucima kada se lomila utakmica, igrači Osijeka odupirali su se napadima domaćina i zanosu njihove publike, a trener Damir Eklić sjajno je odradio posao s minutama odmora. Zadovoljan viđenim bio je i njegov pomoćnik,, poručio je Abramović.Očekivala se rutinska pobjeda Bjelovara, a naposljetku se to pretvorilo u „iznenađenje“ Osijeka. No, momčad nema vremena za veliko slavlje. U sljedećem tjednu očekuju ih dva zadatka – prvo će u srijedu gostovati kod momčadi Borova u okviru Hrvatskog kupa, a onda za vikend na domaćem parketu očekuju Trogir. Nadamo se da će se i za vikend nasred terena zaoriti „“.