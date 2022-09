Europskog tjedna mobilnosti u Osijeku

Tekst i foto: Marko Mandić/Symbol

Biciklistički poligon, radionica popravljanja bicikala, crtanje 3D prepreka na asfaltu, prezentacija “uradi sam” električnih motocikala i vozila za čišćenje, edukacija o sigurnosti u prometu, nagradna igra i razni promotivni materijali. Sve su to aktivnosti organizirane u okviru posljednjeg dana ovogodišnjeg, poznatog kao, zbog kojeg seveć treću godinu, a ipak otvorila za brojne izlagače, prolaznike i djecu. Sadržaja stoga nije nedostajalo, a na aktivnostima izlagača, poput Informacijskog centra, sudjelovali su brojni Osječani, ali i učenici OŠ Franje Krežme, srednjoškolci iz Elektrotehničke i prometne škole Osijek, te zainteresirani vrtićarci.– pojasnio jeiz odjela prevencije Policijske uprave osječko-baranjske.– istaknula je, voditeljica centra EDIC Osijek, zadovoljna što se na ove aktivnosti odazvao, budući da se tijekom cijele 2022. obilježava Europska godina mladih. Inače, u ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti se uključilo više od 2800 gradova iz Europe i svijeta, dok je u Osijeku bilo održano 15 aktivnosti u kojima je sudjelovalo 20 organizacija, čime je uz razne promotivne aktivnosti više od 10.000 Osječana potaknuto na korištenje alternativnih načina kretanja.Dok su stariji odgovarali na prigodna pitanja kako bi osvojilisa 100 kuna na računu, djeca su crtalana asfaltu, koje su zbog svog efekta iluzije oduševile sve prisutne. Bicikliniku,popravljanja bicikala je vodio simpatični Zlatko Đaković, kod kojega su prolaznici na dva kotača odmah saznali štoi kako treba popraviti na njihovom biciklu. No, kako ne bi sve ostalo samo na pogonu na mehaničkom pogonu – u Henglovoj se mogao isprobati i eMobi električni bicikl, a veliku pažnju učenika i prolaznika su dobili “uradi sam” motocikli lokalnih inovatora, Miroslava Škare, koji je bezvremenom Ducatiju dao isključivo električni pogon, dok je student FERIT-a, Benjamin Kujavec, javnosti predstavio svoj GROM – električni motocikl, prerađeni Java motor iz 1974., za čiju serijsku proizvodnju već ima i zainteresiranih ulagača.Uoči početka programa na Danu bez automobila, festivalje ispred Zoo vrta održao i, dok je, za bolju povezanost, GPP od 9 do 14 sati osiguraoza sve korisnike javnog prijevoza, dok je najam Bolt romobila bio dostupan prema