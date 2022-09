ljetu

U skladu s Općim uvjetima za isporuku toplinske energije, uključivanje grijanja u ogrjevnoj sezoni započinje na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti .



HEP-Toplinarstvo d.o.o. svakodnevno prati vanjske temperature zraka i dugoročnu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda te će u skladu s navedenim donijeti odluku o početku uključivanja grijanja.



HEP-Toplinarstvo će u skladu s donesenim Smjernicama za uštedu energije u Republici Hrvatskoj u okviru svojih mogućnosti napraviti sve potrebne prilagodbe u svojem poslovanju. Ovim putem ističemo kako će se provođenjem projekta „ Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO Osijek do Toplane Pogona Osijek “ povećati energetska efikasnost toplinskog sustava i smanjiti toplinski, transmisijski i hidraulički gubici, koji direktno utječu na potrošnju toplinske energije u distributivnoj mreži.



Nadalje, ističemo kako su temperature grijanja prostora i režim grijanja (početak/završetak) definirani i propisani Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom i Općim uvjetima za isporuku toplinske energije te smo vezano za regulaciju temperature dužni postupati po tim propisima. HEP-Toplinarstvo kontinuirano prati sve izmjene zakonskih i podzakonskih propisa iz područja toplinske energije te će prilagoditi svoje poslovanje, ukoliko dođe do promjene predmetnih propisa.

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, HEP-Toplinarstvo svake godine uz račun dostavlja savjete za racionalno korištenje toplinske energije svojim krajnjim kupcima. Informacije o racionalnom korištenju toplinske energije dostupne su i na našoj web stranici

https://www.hep.hr/toplinarstvo/krajnji-kupci/savjeti-za-ustedu/1528

Krajnji kupci mogu racionalnim korištenjem toplinske energije doprinijeti uštedi energenata, očuvanju okoliša i energetskoj učinkovitosti, ali i smanjenju iznosa svojih računa za grijanje. Ističemo kako ćemo sukladno donesenim Smjernicama za uštedu energije u Republici Hrvatskoj povećati aktivnosti u informiranju naših kupaca za postizanje uštede energije.

Tekst i foto: Osijek031.com

Iako smo kalendarski još u, vrijeme je sve samo ne ljetno, a to uključuje i temperature koje su neštoza ovo doba godine.Tim povodom kontaktirali smo tvrtkus upitom kada se može očekivati da će se radijatori „“ te, u svjetlu opetovanih poziva Vlade na štednju, hoće li biti nekihkada je riječ o kućanstvima koja pokriva HEP Toplinarstvo, odnosno hoće li se smanjiti temperatura u stanovima i za koliko.Iz HEPa-Toplinarstvo zaprimili smo sljedeći odgovor: