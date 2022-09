11. sjednica osječkog Gradskog vijeća

20 točaka dnevnoga reda

višak prihoda i primitaka od 31,4 milijuna kuna

rekonstrukcije Copacabane, izgradnje podvožnjaka na Čepinskoj, uređenja šetnice i obaloutvrde, opremanja koncertne dvorane u Kulturnom centru, izgradnje i dogradnje vrtića, rekonstrukcije osnovnih škola, izgradnje reciklažnog dvorišta u Donjem gradu

31.600 spremnika

Osijek jedini od velikih gradova ima dovoljan broj reciklažnih dvorišta na broj stanovnika i neće plaćati penale za otpad. Imali smo rekordan broj uskrsnica za umirovljenike, njih 10.000. Uveli smo stipendije za sportaše V. i VI. kategorije, odnosno za nadarene kadete i juniore. Ulažemo i u kulturu. Nedavno smo organizirali Osječko ljeto kulture, koje je bilo iznimno uspješno i prvi put trajalo dva mjeseca

Hotela Royal

2,5 milijuna eura

Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

smanjuje

11 na devet

Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Upravni odjel za financije

Europske unije

Upravni odjel za financije i fondove EU

Do sada je bila praksa da se povećava broj upravnih odjela. Ovdje sam očekivao veću podršku oporbe, jer bi upravo oporba trebala biti za smanjivanje broja upravnih odjela. Dok se ranije broj povećavao, mi smo ga smanjili, odnosno četiri upravna odjela smo spojili u dva, što dovodi do bolje sistematizacije, bolje organizacije i veće efikasnosti. Nakon godinu dana mandata mogu procijeniti gdje koji odjeli mogu bolje surađivati. U većini velikih gradova su graditeljstvo i urbanizam spojeni zajedno, a što se tiče odjela financija i fondova EU, istaknuo bih da ćemo spajanjem postići racionalizaciju projekata na koje se prijavljujemo

urbanistički plan Osijeka

Urbanistički plana uređenja osječke Tvrđe

konjičke vojarne

Dragan Vulin

Najvažnije je to da je sada obveza jedinica lokalne samouprave organizirati društveno korisni rad za primatelje zajamčene minimalne naknade, što ćemo i učiniti putem naših gradskih poduzeća. Siguran sam da će i korisnici time biti zadovoljni, jer mogu vratiti zajednici ono što im daje. Oni koji odbiju društveno koristan rad, gube prava socijalne skrbi. Podsjetit ću da su četiri obvezne socijalne mjere, a Grad Osijek provodi njih 17

prelazi u vlasništvo Grada Osijeka

financiranjem

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća

Zračne luke Osijek

produženi boravak u školama, sufinanciranje postavljanja solarnih panela, problematiku križanja Ulica Andrije Hebranga i Svetog Roka, radove na nogostupu u Ulici Hrvatske Republike, potpore osječkim poduzetnicima, pomoćnike u nastavi, organizaciju Adventa i proslave Nove godine, javne toalete, povećanje broja djece u vrtićima i školama, radove u Ulici Vjekoslava Hengla, obnovu Kopike

Tekst i foto: Osijek.hr

U utorak, 20. ožujka, održala se, koja je pred vijećnike stavila, među kojima i izvješća o izvršenju Proračuna te o radu Gradonačelnika za prvu polovicu ove godine.Grad Osijek u tom razdoblju ostvario je. Prezentirajući rad Gradonačelnika od siječnja do lipnja 2022., Ivan Radić izdvojio je realizaciju i dinamiku kapitalnih projekata, poput, te nabaveza odvojeno prikupljanje otpada.– izvijestio je gradonačelnik Radić, ističući izvrsnu suradnju s Osječko-baranjskom županijom u realizaciji projekata na području Osijeka.Na upit novinara o pravu prvokupa, gradonačelnik je rekao da će se zbog cijene odGrad odreći tog prava.Pred vijećnicima se našao i prijedlog izmjene. Gradbroj upravnih tijela s nekadašnjih, na način da se dosadašnjite, spajaju u jedinstveni. Također,i onaj za programespajaju se u. Razlozi su postizanje veće učinkovitosti, ekonomičnosti i kvalitete obavljanja poslova.– kazao je gradonačelnik Radić.Mijenja se i. Naime, usvojeni su prijedlozi odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka i Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka, radi daljnjeg razvoja gospodarskih zona uslijed pojačanog interesa za njihovim aktiviranjem.Jednoglasno je usvojen i, čime se mijenja namjena zgrade nekadašnjeiz javne i društvene u mješovitu, s ciljem privlačenja kapitala u Tvrđu te pronalaska budućih korisnika i vlasnika zgrade. Također je usvojen i prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja prostora Jug IV u Osijeku, kako bi se osigurali uvjeti za športsko-rekreacijsko preuređenje Bajera Jug II.Promjena će biti i u socijalnoj politici Grada. Kako je izvijestio zamjenik gradonačelnika, Grad se mora prilagoditi izmjenama zakona.– istaknuo je zamjenik Vulin.Gradsko vijeće usvojilo je i odluku kojom osječki HNK u potpunosti, s tim da će Osječko-baranjska županija kao dosadašnji suosnivač nastaviti srada kazališta do kraja 2025. godine.Usvojena je iosam mjesnih odbora i sedam gradskih četvrti, koji će se održati 11. prosinca 2022. godine. Birat će se ukupno 133 vijećnika.Na dnevnom redu bila su i izvješća o poslovanju trgovačkih društava u gradskom (su)vlasništvu za 2021., i to, koja je poslovnu godinu završila s pozitivnim financijskim rezultatom od 712.739 kuna, te Regionalne veletržnice, koja je ostvarila gubitak od 45.419 kuna. Oba izvješća su prihvaćena.To su najkonkretniji zaključci s 11. sjednice Gradskog vijeća. Otvorena je, uobičajeno, pitanjima i inicijativama vijećnika, koja su se odnosila na:, i drugo.