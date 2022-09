nahraniš mačku

Grgu

dobra duša dućana

napuštenom psu

Ovo je priča o psu koji se zaljubio u jednu trgovinu i odlučio da je njegova!



Kolko god ga puta makli otamo on joj se uvijek vraćao i na žalost nije hepi end, ne, al eto, zato i pišem ovu priču jer može biti!

Upoznajte Grgu, ako ste iz Tenje onda ga možda već i znate jer je Grga, kako to obično napušteni psi rade

dolutao do trgovine, tamo ga počeli dobri ljudi hraniti,

kao i tete koje rade unutra

(i vjvtno mu niko nikad nije takvu naklonost pokazao do tad)

i onda je on odlučio uzvratit ljubaznost

i šta će jedan pas učinit nego čuvat ih ko zjenicu oka svog!

E al je to postao problem! Trgovina živi od prometa, od ljudi koji dolaze u nju

a on se jadničak pogubio, nije više stigao kontati koga treba puštati, koga ne,

mislim da se ne lažemo - nije mu se svako ni svidio

a bilo je i onih kojima bi se kosa digla na glavi čim bi vidjeli psa

pa on nije volio ostajati takvima dužan..

pa su se ljudi počeli buniti...

E pa smo mi, jer nismo imale mjesta u Azilu, zamolile našu volonterku koja živi u Tenji da ga uzme na privremenac i ošla žena,

pokupila ga

i njemu ne budi teško razvalio kapiju

i vratio se

pred svoju trgovinu

Pa mi još jednom isto ponovili

pa ponovio i on

I eto ga, sad je u Azilu, rijetkost je da mi je muka kad pas mora u Azil

kad imam filing da ću mu slomit srce, to je njemu ko da su ga sad ostavili, iznevjerili, poslali u sirotište za pse

a on im dao sve.

Šta nije dobro radio, kako da mu ja to objasnim kad je to u njegovom umu crno-bijelo,

ljubav i odanost nemaju nijansi nego il jesi il nisi

a on jest bio

i eto šta je dobio...

Al tako je kako je, i vama je ko i meni jasno zašto taj aranžman ne može tako.

Ono što ja mogu jest da vam ispričam ovu priču

pa da poželite psa koji ima srce ko dvorac veliko

i koji bi vas čuvao i koji bi na vas pazio i koji bi i mora i gore, sve bi prešao da vas nađe

ako bi mu vas kogod oteo,

da poželite psa kojem smo dali ime Grga

i zbog kojeg sada stvarno imam filing da je Azil zatvor

i da smo nevinog lika strpale unutra.

Dajte osigurajte pravdu za njega

I ako bi vam bila čast kumovati ovom srčanom momčiću javite nam se u inbox,

dobro bi nam došla koja kuna za brigu o njemu

p.s. dijelite Grginu priču, nije ova priča samo da se priča

nego da mu pomogne

Foto: Azil Osijek/Facebook

