Vjerujem da je ovo izvrsna prilika svim predškolcima upoznati se sa dobrobitima gimnastike! Uz već odavno poznate benefite gimnastike kao sporta, djeca također imaju priliku i trenirati u vrhunskoj dvorani kao što je Sokol Centar gdje se pripremaju i najbolji svjetski gimnastičari. Zdravstveni benefiti gimnastike već su poznati odavno, a uz to naša djeca uvijek ostvaruju izvrstan napredak daljnjim bavljenjem bilo kojim sportom, stoga pozivam sve roditelja da ne propuste ovu priliku i prijave svoje najmlađe na besplatni trening.

Tekst i foto: GD Osijek-Žito

U sklopu projekta „“ koji provodiuz podršku, organizirat će seza sve predškolce s područja grada Osijeka.Izvrsna je ovo prilika svim mališanima da se upoznaju s gimnastičkim sportom, upoznaju nove prijatelje i otkriju vrhunsku dvoranu Sokol Centra.Ciljevi treninga suod najranije dobi, razvoj svijest o zdravim navikama i zdravom stilu života kod djece predškolske dobi, povećanje broja korisnika uključenih u programe bavljenja gimnastičkim sportom kao temeljem zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i stvaranje pozitivnog stava prema sportu kod djece.“, izjavila je, trenerica GD Osijek – Žito.Besplatni trening održati će se ugodine (Sokol Centar Osijek, Kralja Zvonimira 5 - Osijek) i to u terminu od 17:00 do 18:00hPrijaviti se mogu svi zainteresirani predškolci u dobikoji do sada nisu sudjelovali u navedenom projektu. Broj mjesta je ograničen, stoga pozivamo sve zainteresirane da se čim prijave na sudjelovanje.Za sudjelovanje je obavezna prijava, a ista se vrši online putem poveznice:Sve upite vezane uzmoguće je napraviti kontaktom na broj(Viber, WhatsApp, SMS)