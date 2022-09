Rukometaši Osijeka

odigrali su prvu premijerligašku utakmicu na domaćem parketu nakon 12 godina. U drugom kolu u sklopu Lige B Paket24 Premijer lige pružili susastavu Poreča, no gosti su na kraju slavili sMomčadotvorila je utakmicu, a prvi se u strijelce upisaoza oduševljenje tribina. Ipak, gosti su odmah sprešli u prednost. Da će utakmica biti zanimljiva, pokazali su Osječani koji su u 11. minuti poravnali na 4-4, i to kakvim pogotkom.navukao je trojicu igrača na sebe pa dodao Puriću koji fantastičnim potezom s leđa dodaje Lukcu, a naš pivot s crte pogađa za izjednačenje.Pet minuta kasnije, sastav Poreča ponovno se počeo rezultatski odvajati. Iskoristili su isključenje Zrne, odnosno igrača više te uz tri pogotka odličnogi jednogstigli na 9-5 u 21. minuti. Ipak, Osječani se nisu dali pokolebati te su. To im je donekle i uspjelo - do kraja prvog dijela prepolovili su razliku, a na odmor otišli s 10-12.Izabranicipokušali su doći do preokreta, a tako motivirani otvorili su drugo poluvrijeme. Od 36. minute upisali su mini-seriju s tri uzastopna pogotka – u strijelce su se redom upisivalikoji iz kontre u 40. minuti postavlja novo izjednačenje. Na semaforu je stajalo 16-16, a publika je bila sve glasnija. Trudili su se Osječani pružiti dobar otpor i doći do iznenađenja, no momčad Poreča upravo je u posljednjoj četvrtini uspjela slomiti taj otpor.Gosti su iskoristiliosječkog sastava te se ponovno odvojili na tri razlike (17-20). Pokušali su domaćini ponovno do izjednačenja, no ovaj put neuspješno. Zabljesnuo je, devetka Poreča, koji je u sedam minuta postigao pet pogodaka te svoj sastav u 53. minuti odveo na 20-26. Pitanje pobjednika tu je bilo jasno, a semafor je nakon posljednjeg sučevog zvižduka pokazivao 24-30. Bodovi su otputovali u Poreč, no treba istaknuti kako je Osijek dobro izgledao u većem dijelu susreta. Ipak, dečkima nedostaje premijerligaškog iskustva, a toga je svjestan i trener Damir Eklić:- Z, objašnjava šef stručnog stožera.Gostujući treneri njihov prvi strijelacisticali su obranu kao ono što je odlučilo susret. Iz obrane su kretali napad i polukontre, kako kaže Perić, a njihovu je obranu pohvalio i naš trener:, ističe Eklić.Među izabranicima Damira Eklića, prvo ime na popisu strijelaca bio jekoji je postigao pet pogodaka. Učinkoviti su bili ikoji su po četiri puta zatresli mrežu. Treba istaknuti i odličnu partiju, našeg srednjeg vanjskog koji je nosio igru.Igrači su seza osječki dres, no ovaj put nisu uspjeli do prvih bodova. Priliku će ponovno imati za vikend kada gostuju kod. Utakmica je na rasporedu u