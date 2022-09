od 16. do 18. rujna

U vremenuna područjuu nadzoru prometa evidentiran jeosobnog automobila,koji su bili pod utjecajem alkohola.U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirano je jošod kojih 32 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 30 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 11 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, jedno upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, tri upravljanja pod zabranom, pet upravljanja neregistriranim vozilom, jedno odbijanja ispitivanja na prisutnost alkohola u krvi vozača i 54 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 16. rujna u 22,00 sata, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljaoiz Donjeg Miholjca. Evidentirana mu je koncentracija odalkohola u krvi. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova.Također, 16. rujna oko 13 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaoiz Đakova. Vozač je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu jezbog prikupljenih 12 bodova te mu je utvrđenau organizmu.Privremeno mu jes kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju te je. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doilido 60 dana, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 bodova. - izvijestili su iz policije.