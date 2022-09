Nogometaši Osijeka

u subotu od 16.55 sati gostujuna Gradskom stadionu u Velikoj Gorici u utakmici kojom će otvoriti drugi krug ovosezonskog izdanja. Bijelo-plavi će tražitinakon uvjerljivog trijumfa u Rijeci, a jedan od ključnih preduvjeta za takav ishod bit će energija i pristup kojeg su pokazali na Rujevici.Trenerzadovoljan je načinom na koji je njegova momčad preslikala ideje koje je imao u pripremi utakmice s Rijekom i optimističan da Bijelo-plavi to mogu još jednom ponoviti., rekao je trener Bijelo-plavih.Strateg Bijelo-plavih naglašava da je momčad napunjena samopouzdanjem nakon utakmice protiv Rijeke.Utakmicu u Velikoj Gorici mogli bi obilježiti i, ali Poms u tome ne želi tražiti alibi.Nije se trener Bijelo-plavih dao navući ni na priču o prekidu još jednog negativnog niza nakon onoga u Rijeci., poručio je Rene Poms dodavši da za utakmicu neće konkuriratiNa posljednjim utakmicama u zadnjoj liniji Bijelo-plavih, u izostanku kapetana, ustalio se, rekao je Cheberko.Branič Osijeka vratio se u kadar nakon što je imao problema s ozljedom vrata., zaključio je Cheberko.