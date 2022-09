klimatskim promjena

najvećih izazova

izrazite važnost

bolji svijet

edukaciju

pronalaženju rješenja

brojne knjige

Život na našem planetu: moje svjedočanstvo i vizija budućnosti - Attenborough, David

Naša kuća u plamenu – Thunberg, Greta

O vremenu i vodi: je li kasno da spasimo svijet? - Andri Snaer Magnason

Povijest pčela - Lunde, Maja

Posljednji let - MacConaghy, Charlotte

Tekst: Siniša Petković/GISKO

Živimo u dobakoje predstavljaju jedan oddanašnjice te je odi pozabaviti se ovim problemom na globalnoj, ali i na osobnoj razini. Polazeći od sebe stvaramoza buduće naraštaje, jednako kao i za životinjske te biljne vrste koje nikada nisu bile ugroženije. Odlična uvertira zao ovom problemu, ali i, upravo sukoje su sve brojnije i popularnije zadnjih nekoliko godina. Izdvojili smo nekoliko naslova s područja publicistike, točnije ekologije, ali i beletristike. Knjige su ovo koje mijenjaju svijet, dopustite im da postanu dijelom i vašega.David Attenborough poznato je televizijsko lice te jedan od najcjenjenijih prirodoslovaca u svijetu, a u svojoj 94. godini odlučio se za povratak iz mirovine kako bi svijetu otvorio oči i uputio na globalni problem uništavanja bioraznolikosti našega Planeta, a za to je, prije svega, kriv upravo ljudski faktor. Autor je kako i sam tvrdi, proživio predivan i dug život te nesebično želi svijet kakav je on poznavao ostaviti i budućim generacijama, a to je moguće samo ako svijet ponovno učinimo divljim. Ova knjiga, opremljena s pedesetak fotografija, sustavno bilježi samo manji dio strašne štete koju je čovječanstvo već nanijelo prirodnom svijetu te stvarnu i blisku opasnost da bude mnogo gore ako odmah nešto ne poduzmemo. No knjiga je i puna nade jer nudi drukčiju budućnost. Prema knjizi autora snimljen je i istoimeni dokumentarni film koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Slijedi citat kojim je Attenborough kratko i jasno objasnio trenutnu situaciju: "Divlje smo zamijenili pitomim. Zemlju smatramo svojim planetom, kojim čovječanstvo upravlja u korist čovječanstva. Malo smo mjesta ostavili za ostatak živog svijeta. Pravi je divlji svijet – onaj koji ne pripada čovjeku – nestao. Pregazili smo Zemlju."Vjerujemo kako ne postoji osoba koja nije čula za mladu aktivisticu Gretu Thunberg koja se sa svojih 15 godina svrstala među vodeće osobe u borbi protiv klimatskih promjena. Greta je ujedno posebna i po tome što su joj još kao malenoj djevojčici dijagnosticirali poremećaj ponašanja iz spektra Asperger, no to ju ne sprječava da svojim moćnim i žustrim govorima posrami moćnike diljem svijeta koji ne čine dovoljno kako bi osigurali novim mladim naraštajima zdravu i normalnu egzistenciju. Greti je bilo tek osam godina kada je pogledala dokumentarac o klimatskoj krizi i upitala se kako to da o tome nitko ne govori. Kako političari i odrasli općenito mogu govoriti o bilo čemu drugome ako je to jedino važno? Počinje proučavati klimatsku krizu i način na koji se o njoj govori u medijima. Navela je roditelje da promijene način življenja. Bio je to prvi znak Gretine snažne volje i moći uvjeravanja. Zatim je odlučila pokušati uvjeriti i nas da se pokrenemo već danas, a ne sutra.. Djelo ovog iznimnog islandskog pisca i redatelja jest knjiga koja će vas odmah uvući u svoju zanimljivu i slikovitu nutrinu. Osobito je zanimljiva jer dočarava način života kojeg su Islanđani stoljećima provodili u suživotu sa svojim otokom te prirodom na njemu i oko njega. Autor tvrdi kako je klimatske promjene vrlo važno shvatiti na svim ljudskim aspektima počevši od onog emocionalnog, ali i psihološkog te poetskog i mitološkog stajališta. Kao i većina knjiga na ovu temu i ova budi nadu da će se ljudska svijest ipak globalno promijeniti i usredotočiti na ono najvažnije, živi svijet oko nas. Svjetski bestseler preveden na više od 30 jezika, literarni hibrid koji izmiče žanrovima i kategorizacijama, kakav dosad još niste čitali, "O vremenu i vodi" ljubavno je pismo ledenjacima, moru, Zemlji i svem životu na njoj, oda zahvalnosti za obilje u kojem uživamo, ali i molba da sačuvamo ono najljepše i najvrjednije što imamo.. Roman „Povijest pčela“ nipošto ne govori o povijesti ovog malenog iznimnog kukca te u suštini nije samo knjiga o pčelama. Knjiga je to o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ljudske rase koja je oduvijek živjela u suživotu s biljnim i životinjskim svijetom u svojoj okolini. Priča je ovo o prirodi koja nam nesebično daje svoje blagodati te na koji način joj ljudska vrsta to uzvraća. Iako su prirodne katastrofe uvelike važne u ovome romanu, autorica ipak stavlja naglasak na zajednicu obitelji te mikrokozmos u kojem se pojedinac nalazi, kao što je i logično, svakoga ponajviše potrese vlastita agonija i nesreća, no potaknuti vlastitim patnjama učimo o empatiji koju možemo primijeniti i van kruga obitelji. U tome i jest bit ovog iznimnog djela, empatija i znanje su nešto što nas dijeli od toga da budemo samo životinje. Štivo je ovo koje će vas dodatno potaknuti na razmišljanje i uz koje ćete se na trenutke osjećati kao da vam je autorica najbolja prijateljica.. Ovo iznimno djelo spekulativne fikcije radnjom je smješteno u neposrednu budućnost gdje su klimatske promjene dovele do nestanaka velikog broja životinjskih vrsta. Stručnjaci predviđaju kako će i šume početi nestajati te vladajući pozivaju građane da svoja imena stave na popise kako bi posljednji puta mogli uživo vidjeti neke od životinjskih vrsta koje je čovjek doveo do samog izumiranja. Kao što sam naslov govori, ornitologinja prati posljednji let, odnosno, posljednju migraciju arktičkih čigri s Grenlanda na Antarktiku. Priča je uz ekološku stavku i vrlo emotivna i intimna jer govori o odnosu glavne junakinje i muškarca čija ljubavna priča ruši sve zidove, predrasude i granice. Kao i sve knjige koje smo vam ponudili u ovoj rubrici i ova je, bez obzira na katastrofe i zloslutnu budućnost koja nas vjerojatno očekuje ukoliko ne poduzmemo drastične promjene, ipak optimistična i vraća vjeru u čovječanstvo i bolje sutra.