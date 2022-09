Osječko-baranjska županija

novi ciklus seminara za poduzetnike

Prvi u nizu seminar je pod nazivom:

30. rujna 2022.

Sunčica Oberman Peterka

Tekst i foto: OBZ.hr

Kao što je i najavljeno,pokrećei sve one koji su uključeni u poslovni svijet, a koji želi razvijati svoja znanja i poslovne vještine, unaprijediti pristup poslu i poslovnoj organizaciji te ostvariti bolje rezultate poslovanja.- Kako doći tamo gdje bi željeli biti? - Osnove strateškog promišljanja i upravljanja organizacijom/poduzećemCilj svakog poduzeća je ostvariti profit, ali u promišljanju kako ga ostvariti treba voditi računa o brojnim čimbenicima, koji utječu na mogućnost ostvarenja profita. Jedan od tih čimbenika je okruženje. Stoga, uspjeh organizacije ovisi o dobrom poznavanju okruženja u kojem organizacija posluje, jer ono definira mogućnosti razvoja svake organizacije. Na neke čimbenike okruženja možemo, a ne neke ne možemo utjecati, ali ih moramo poznavati i prilagoditi im se. Ujedno, to je jedan od glavnih koraka u strateškom upravljanju i promišljanju. Gdje smo sada, gdje želimo biti i kako tamo doći, temeljna su strateška pitanja, ali su ujedno i pitanja na koje svaki poduzetnik treba moći odgovoriti ukoliko želi uspješno i dugoročno poslovati.Seminar će se održatigodine u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek, s početkom u 10 sati, a predviđeno trajanje je do 13 sati. Predavač je prof. dr. sc.s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Za sudjelovanja na ovom seminaru potrebno je popuniti i poslati obrazac prijave najkasnije do 28. rujna 2022. godine.Također, najavljujemo i sljedeće seminare:14. listopada 2022. godine- Kako vezati kupce uz svoje proizvode ili kako razviti paket proizvod-usluga?28. listopada 2022. godine- X, Y, Z i Alfa generacije - gdje se skrivaju na internetu i kako ih pronaći!Detaljne informacije o ovim seminarima kao i obrasci prijave bit će dostupne na internetskim stranicama Županije.