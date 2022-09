Europski tjedan mobilnosti

od 16. do 22. rujna 2022.

održat će seuz brojne zabavne, sportske i informativne aktivnosti.Program započinje forumom - panel diskusijom na temu ”” na kojoj će sudjelovati predstavnici, stručnjacii predstavnici, dok će se u okviru Europskog tjedna mobilnosti narednih dana održati i radionica crtanjaSve će zaokružit sadržajniikada će za promet bitiUlica Vjekoslava Hengla, koja će tradicionalno privući brojne izlagače i donijeti kombinaciju nagradnog i prezentacijskog sadržaja iz područja mobilnosti. Za vrijeme trajanja programa Dana bez automobila, od 10 do 14 sati, GPP je osigurao iza sve korisnike javnog prijevoza, dok će javnibiti dostupni prema promotivnim cijenama.Grad Osijek po 15. puta obilježava Europski tjedan mobilnosti, čime se uključuje u ovu europsku inicijativu koja potiče male i velike gradove na uvođenje i promicanje održivih prijevoznih sredstava i pozivanje ljudi da iskušaju alternative vožnji automobilom. Tema ovogodišnjeg tjedna mobilnosti je bolja povezanost, a pod sloganom “” prijavljeno je više od 2300 gradova-sudionika iz Europe i svijeta.– Otvorenje Tjedna mobilnosti– Forum “Treba li Osijek više bicikala ili automobila? Dugoročno planiranje urbane mobilnosti.[Lokacija: Stara Pekara, Tvrđa]– Radionica crtanja 3D crteža na cesti – Cesta je i za djecu[Lokacija: Promenada: potez od Picassa do pješačkog mosta, u slučaju kiše, radionica se prebacuje na ponedjeljak]– Biciklijada do nove postaje za najam gradskih bicikala u Kopačkom ritu[Lokacija: Start Parkiralište ispred GPP-a]– Biciklinika – popravite I naučite popraviti bicikl[Lokacija: Promenada, kod Picassa]–Demonstracija novih gradskih čistilica “Čist grad za ugodnu šetnju”[Lokacija: Kod secesijskog zdenca]– BMX radionica na Pump Tracku “Ekstremna urbana mobilnost[Lokacija: Vijenac Ivana Meštrovića]– Čitanje u javnom prijevozu – flash mob “Javni prijevoz nudi više”[Lokacija: Trg Ante Starčevića– poligon sigurne vožnje[Lokacija: Parkiralište kod ZOO vrta]– Program u ulici zatvorenoj za promet[Lokacija: Šetalište V. Hengla]Kombiniraj i kreći se– besplatna vožnja tramvajem– besplatna vožnja eMobi biciklima- Promotivna cijena vožnje Bolt romobilima cijeli dan