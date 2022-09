Poskupljenja

Tekst i foto: Osijek031.com

Poskupljenja studentskog smještaja nisu mogla zaobići ni osječke studentske domove u kojima će smještaj u novoj akademskoj godini biti skuplji i do 40 posto, piše Glas Slavonije. Jednokrevetna soba, koja se do sada plaćala 700 kuna, sada stoji 1000 kuna, smještaj u dvokrevetnim sobama poskupio je s 550 na 750 kuna, u trokrevetnim s 450 na 550 kuna, no dobra je vijest da se za socijalno najugroženije cijena nije mijenjala te i dalje iznosi 400 kuna. Poskupljenje smještaja bilo je nužno, pojašnjava voditeljica PJ Smještaj studenata Studentskog centra Ivana Herceg Mišković, zbog poskupljenja energenata, usluga i sirovina uslijed čega je Studentski centar tijekom prethodnog razdoblja, kada je riječ o smještaju, poslovao s gubitkom od 1,5 milijuna kuna. Iako i s ovim višim cijenama smještaja Studentski centar ne može poslovati s dobitkom, Herceg Mišković najavljuje kako se cijene smještaja neće podizati u idućih godinu dana, bez obzira na kretanje cijena energenata. Inače, Studentski centar objavio je rezultate natječaja za ostvarivanje prava studenata na smještaj i raspodjelu mjesta u studentskim domovima u Osijeku za akademsku godinu 2022./2023. U natječaju za smještaj u studentskim domovima sudjelovalo je 1956 studenata, od kojih je 1390 ostvarilo pravo na smještaj u dvama osječkim domovima. Od 684 prijavljena brucoša pravo na smještaj u Novom studentskom domu i Studentskom domu Ivana Gorana Kovačića ostvarilo je njih 350, u Novom njih 254, a u Studentskom domu IGK-a njih 96. Smještaj su zatražila i 1272 starija studenta, a dobilo ga je njih 1040. Ukupno gledajući, i brucoše i studente viših godina, izravno su upisana 124 studenta, a po broju bodova pravo na smještaj ostvario je 1261 student. Gledajući po domovima, smještaj u Studentskom domu Ivana Gorana Kovačića dobila su 193 studenta, a studentske dane u Novom studentskom domu, u Svačićevoj, provodit će 1192 studenta, i to njih 776 u novom paviljonu, a ostatak, 416 studenata, u starim paviljonima. Ako bi netko od studenata koji su smještaj dobili od njega odustao, njihova će mjesta zauzeti studenti koji su prvi na listi čekanja.