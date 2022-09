nova promjena vremena

Tekst i foto: Osijek031.com

Pred nama jekoja donosije za danas i sutra izdaokoje se odnosi naDanas će prevladavatiuz dnevnu temperaturu do. Puhat će. Za sutra prognostičari najavljujuuz izraženu južinu i iznadprosječnu toplinu. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU petak, ali i za vikend će vam trebati. Uz umjeren do jak sjeveroistočni vjetar dnevna temperatura doU subotu i nedjelju slično vrijeme, ali malo hladnije. Jutarnja temperatura, a dnevna do