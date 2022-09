Medicinskom fakultetu u Osijeku

adaptirane prostorije

Ivica Mihaljević

obnovili i gotovo potpuno opremili

1050 studenata

kliničkih vještina

bolje uvjete za praksu

Centar za personaliziranu brigu o zdravlju

Katedra za anatomiju i neuroznanost i sala za pripremu uzoraka

vlastitih sredstava

Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i Ministarstvo regionalnog razvoja

Sveučilište

Gacku ulicu

Dragan Vulin

središte znanstvenog i medicinskog dijela

Ivan Anušić

pet-šest godina

4 milijuna kuna

Nataša Tramišak

1300

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Danas su naotvorenekojima su prošireni nastavni kapaciteti ovog fakulteta., dekan MF Osijek, izjavio je kako su ovim projektom800 m2 nastavnog prostora što je važno zakoji studiraju na svim studijskim programima na fakultetu, ali i za nove generacije koje upisuju 1. listopada, na početku nove akademske godine.Opremljen je kabinetgdje će studenti imati, opremljen je inajmodernijim uređajima za dijagnostiku; opremljena je. Opremljeni su i studentski prostori i prostori za studentske sekcije, a u budućnosti se planira i mali studentski restoran.Većinu troškova Medicinski fakultet je uložio iz, preko znanstvenih projekata i dohodovnih studija, a pomogli su ikao ikroz financiranje projekta.Mihaljević je također izrazio nadu da će u skoroj budućnosti fakultet preseliti na novu lokaciju ugdje će se graditi nova zgrada osječkog KBC-a.Zamjenik gradonačelnikaistaknuo je izvrsnu suradnju Grada s Medicinskim fakultetom i KBC-om te dodao kako kroz ovakva ulaganja Osijek postajeistoka Hrvatske. Podsjetio je kako je nedavno predstavljen pilot projekt gradske poduzetničke stipendije u kojem je partner i Medicinski fakultet jer su kadrovi koje oni obrazuju prepoznati kao deficitarni na području grada.Župandodao je kako OBŽ većaktivno sudjeluje u svim projektima osječkog KBC-a i do sada su uložili prekoza prioritetne projekte KBC-a. Pripreme za gradnju budućeg KBC-a kao najvećeg projekta na istoku Hrvatske od osamostaljenja Hrvatske dobro se odvijaju, izrada projektne dokumentacije je pri kraju i došli smo do faze projektiranja nove zgrade.Ministrica regionalnog razvoja i fondova EUpozdravila je ovaj projekt istaknuvši kako se broj studenata medicine u Osijeku povećava, uskoro će ih biti okošto dokazuje da je interes za ovu granu znanosti i dalje visok. Do sada je za projekte u okviru zdravstva na području Hrvatske uloženo više od tri milijarde kuna iz EU fondova, od čega je na prostor uOsijeka i OBŽ-a uloženo 253 milijuna kuna.